В Липецке нашли бесхозный «Мерседес»

Темный седан бросили во дворе дома.

Автомобиль марки «Мерседес» нашли сотрудники управления Правобережного округа Липецка во время рейда по автохламу. Брошенная иномарка, которую уже завалило снегом, стоит около дома 1 по улице Фрунзе. Администрация Липецка просит владельца транспорта выйти на связь и определиться с судьбой своей иномарки. Если обладатель ключей от «Мерседеса» не откликнется, то автомобиль ждёт штраф-стоянка и последующая утилизация в доход бюджета Липецка. Телефоны для получения информации 30-94-85, 30-94-94. Напомним, рейды по освобождению липецких дворов от автохлама проводятся в каждом округе. Это - инициатива мэра Липецка Сергея Иванова, поддержанная депутатами городского парламента. С момента принятия решения во дворах Липецка выявили две сотни брошенных авто, 3/4 из них вывезли владельцы. Путь остальных - эвакуация на стоянку. Если в течение 60 дней хозяин автохлама не найдётся, то транспорт обратят в пользу муниципалитета и отправят на металлолом. Доход от переработки будет потрачен на продолжение программы очистки дворов. К концу 2018 года администрация рассчитывает полностью освободить город от ржавых раритетов. Фото: Управление Правобережного округа Липецка