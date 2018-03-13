Общество

сегодня, 10:12

В Липецке нашли бесхозный «Мерседес»

9 2332
#Автохлам
В Липецке нашли бесхозный «Мерседес»

Темный седан бросили во дворе дома.

Автомобиль марки «Мерседес» нашли сотрудники управления Правобережного округа Липецка во время рейда по автохламу. Брошенная иномарка, которую уже завалило снегом, стоит около дома 1 по улице Фрунзе. Администрация Липецка просит владельца транспорта выйти на связь и определиться с судьбой своей иномарки. Если обладатель ключей от «Мерседеса» не откликнется, то автомобиль ждёт штраф-стоянка и последующая утилизация в доход бюджета Липецка. Телефоны для получения информации 30-94-85, 30-94-94. Напомним, рейды по освобождению липецких дворов от автохлама проводятся в каждом округе. Это - инициатива мэра Липецка Сергея Иванова, поддержанная депутатами городского парламента. С момента принятия решения во дворах Липецка выявили две сотни брошенных авто, 3/4 из них вывезли владельцы. Путь остальных - эвакуация на стоянку. Если в течение 60 дней хозяин автохлама не найдётся, то транспорт обратят в пользу муниципалитета и отправят на металлолом. Доход от переработки будет потрачен на продолжение программы очистки дворов. К концу 2018 года администрация рассчитывает полностью освободить город от ржавых раритетов. Фото: Управление Правобережного округа Липецка
9 2332
#Автохлам

Комментарии (9)

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Я за СИЛЬНУЮ РОССИЮ !

27 минут назад
Мы - ПОБЕДИМ ! Я за В В Путина !
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мы

37 минут назад
18 МАРТА я пойду и проголосую ,а вы ?!!!! Потом с облегчением на душе буду с уверенностью жить в светлом и счастливом будущем еще 6 лет , а потом еще и еще ,ПОТОМУ ЧТО МЫ - РУССКИЕ и нас не сломать ! Мы как локомотив движемся вперед и только вперед и никто нам не указ ! За СИЛЬНУЮ РОССИЮ ! За КПРФ ! ЗА ГРУДИНИНА! УРА ! УРА ! УРА ! МЫ -ПОБЕДИМ !!!!!!
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Я за СИЛЬНУЮ РОССИЮ !

39 минут назад
18 МАРТА я пойду и проголосую ,а вы ?!!!! Потом с облегчением на душе буду с уверенностью жить в светлом и счастливом будущем еще 6 лет , а потом еще и еще ,ПОТОМУ ЧТО МЫ - РУССКИЕ и нас не сломать ! Мы как локомотив движемся вперед и только вперед и никто нам не указ ! За СИЛЬНУЮ РОССИЮ ! За ЕДИНУЮ РОССИЮ ! УРА ! УРА ! УРА ! МЫ -ПОБЕДИМ !!!!!!
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у вас тоже дрищ после разливного пива

56 минут назад
Очистить от старого хлама нужно администрацию города и всей страны .
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Баклан

сегодня, 11:04
эт он администрации мешает, поэтому и засуетились...
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житель2

сегодня, 10:36
а у нас на манеже стоят тоже 5-ка и волга, тоже вросли в асфальт, только место занимают на парковке...
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Хозяин десятки

сегодня, 10:31
Житель, я десятку восстановлю, просто денег нет сейчас
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Житель

сегодня, 10:24
Очистка автохламма от Сергея Иванова полная ерунда. У нас на 28 микрорайоне уже 5 лет стоят вросшие в асфальт две машины волга и десятка. Причём волга стоит уже без стёкол с мятой крышей ( ее переодически бьют). Не гаи не ЖЭУ решить эту проблему не могут. Говорят у администрации нет денег на вывоз этих машин!!!!
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гость

сегодня, 10:23
Этот мерс стоит там примерно с лета 2017 года. Тоже блин находка. Его ни кто не прятал
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