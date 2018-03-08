Липчанка выпала из окна 8-го этажа

Женщина поздравляла прохожих с 8 Марта.

8 марта в Липецке из окна 8-го этажа жилого дома по улице Жуковского выпала женщина.



Как стало известно GOROD48, на место происшествия ещё до падения женщины прибыли два пожарных отделения. Спасатели хотели с помощью автолестницы снять ее из окна. Но та не удержалась и упала до того, как к ней пришла помощь. Перед падением он выкрикивала прохожим поздравления с 8 марта.



Удар о землю смягчил неубранный снег, и женщина осталась жива.



На улицу Жуковского уже направили бригаду «Скорой».







