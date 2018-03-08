Происшествия

сегодня, 13:49

Липчанка выпала из окна 8-го этажа

27 4204
#Падение с высоты
3
Липчанка выпала из окна 8-го этажа

Женщина поздравляла прохожих с 8 Марта.

8 марта в Липецке из окна 8-го этажа жилого дома по улице Жуковского выпала женщина. 

Как стало известно GOROD48, на место происшествия ещё до падения женщины прибыли два пожарных отделения. Спасатели хотели с помощью автолестницы снять ее из окна. Но та не удержалась и упала до того, как к ней пришла помощь. Перед падением он выкрикивала прохожим поздравления с 8 марта.

Удар о землю смягчил неубранный снег, и женщина осталась жива.

На улицу Жуковского уже направили бригаду «Скорой».



27 4204
#Падение с высоты
3

Комментарии (27)

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Алкан с ЛТЗ

3 минуты назад
Лапочка!
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Animal planet

3 минуты назад
Вот на другом сайте что написано. Не все липчанки отмечают сегодняшний праздник 8 марта с цветами и подарками. Одна из них решила доказать своему любимому, что он не прав в отношениях с ней, и отважилась на отчаянный шаг. ЧП произошло в областном центре на улице Жуковского в доме №9. О нем «КП» рассказали очевидцы. В пятиэтажном доме, едва держась за карниз 3-го этажа, висела девушка, которую пытался удержать парень. В результате он не справился, и подруга упала на землю. К счастью, осталась жива. На вызов приехали МЧС и полиция, а затем и «скорая». Спасатели сообщили, что пострадавшая находится под воздействием алкогольных паров. Пока ждали медиков, спасатели укутали липчанку, лежавшую на снегу. Та периодически теряла сознание и даже переставала дышать, но, очнувшись, просила курить и пыталась разговаривать. Как рассказали участники события, на такой решительный шаг пьяная липчанка пошла ради любви. В итоге пострадавшую от несчастной любви отвезли в больницу.
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Система48

10 минут назад
Птичка певчая.
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medved

14 минут назад
а могла бы стать номинантом на премию дедушки Дарвина, не повезло так неповезло
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полач

18 минут назад
опять тракторный отжигает! они походу неуязвимы на веки!
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5

37 минут назад
Напьются,а потом всех в полёт тянет...вороны.
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8 марта

42 минуты назад
видемо 7 жизней у неё
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8 марта

43 минуты назад
видемо 7 жизней у неё
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Прохожий

45 минут назад
а нука девочки, с 9 этажа пятиэтажки.
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сосед

52 минуты назад
Она хохлушка из Донецка.
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