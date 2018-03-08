Происшествия
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Липчанка выпала из окна 8-го этажа
27 4204
Женщина поздравляла прохожих с 8 Марта.
8 марта в Липецке из окна 8-го этажа жилого дома по улице Жуковского выпала женщина.
Как стало известно GOROD48, на место происшествия ещё до падения женщины прибыли два пожарных отделения. Спасатели хотели с помощью автолестницы снять ее из окна. Но та не удержалась и упала до того, как к ней пришла помощь. Перед падением он выкрикивала прохожим поздравления с 8 марта.
Удар о землю смягчил неубранный снег, и женщина осталась жива.
На улицу Жуковского уже направили бригаду «Скорой».
Как стало известно GOROD48, на место происшествия ещё до падения женщины прибыли два пожарных отделения. Спасатели хотели с помощью автолестницы снять ее из окна. Но та не удержалась и упала до того, как к ней пришла помощь. Перед падением он выкрикивала прохожим поздравления с 8 марта.
Удар о землю смягчил неубранный снег, и женщина осталась жива.
На улицу Жуковского уже направили бригаду «Скорой».
27 4204
Алкан с ЛТЗ
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Система48
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полач
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8 марта
8 марта
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