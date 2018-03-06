Культура

сегодня, 12:56

В Липецкой области отметят международный день кукольника

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#выставка #куклы
В Липецкой области отметят международный день кукольника

День кукольника – один из самых молодых праздников в мире

21 марта во всем мире отмечается День кукольника. Отмечают Международный день кукольника ежегодно, начиная с 2003 года, и приходится он на 21 марта. Идею об учреждении такой даты высказал иранский деятель театра кукол в Магдебурге, на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол в 2000 году. Два года спустя праздник приобрел официальный статус.

Этот праздник отмечают как профессионалы, так и простые поклонники этого вида искусства. Работники театров в этот организуют необычные кукольные спектакли, устраивают творческие встречи и другие праздничные мероприятия.

В этот день в Лебедянском районе, в Доме ремесел состоится открытие выставки «Кукол дружный хоровод». Кроме выставки кукол в Доме ремесел три дня подряд будут проходить и мастер-классы по изготовлению текстильных и ниточных кукол, сообщили в администрации Лебедянского района.

Фото: www.lebadm.lipetsk.ru

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#выставка #куклы

Комментарии (1)

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Юлия Демина

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