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Липецкая вечЁрка: отчим-насильник, строители-спасители и кольцо-лабиринт
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 5 марта.
Больше всего внимания липчане уделили истории из 2014 года.В ночь на Новый год отчим изнасиловал дочь своей сожительницы. О том, что несовершеннолетняя девочка 2004 года рождения - не девственница, стало известно на школьном медосмотре. Девчушка признала маме только сейчас.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про доброту людей к животным. Вчера жители дома №56 по улице Стаханова из окон наблюдали за спасательной операцией, развернувшейся на перекрытиях недостроенного здания в микрорайоне "Европейский": трое мужчин пытались снять с пятого этажа бродячую собаку.
Активный отклик получила заметка насчет инициативы депутата об органе защиты женщин. Андрей Трофименков, примерный семьянин, отец четырех детей, указывает, что к нему как к депутату на личных приемах и через интернет-сеть часто обращаются избитые бывшими мужьями женщины, а также женщины, являющиеся жертвами семейного насилия.
Живое обсуждение развернулось по теме будущего ЦУМа.Суд своим определением запретил ОАО «Центральный Универмаг» и его участникам совершать сделки по отчуждению нежилого здания общей площадью 13 912,7 квадратных метров.
Тем временем немало эмоций у липчан сегодня вызвало сообщение про смену движения на кольце у памятника Танкистам. Кольцо перестало быть главной дорогой. Приоритетным теперь является направление ул.Катукова – Октябрьский мост в прямом и обратном направлении.
Больше всего внимания липчане уделили истории из 2014 года.В ночь на Новый год отчим изнасиловал дочь своей сожительницы. О том, что несовершеннолетняя девочка 2004 года рождения - не девственница, стало известно на школьном медосмотре. Девчушка признала маме только сейчас.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про доброту людей к животным. Вчера жители дома №56 по улице Стаханова из окон наблюдали за спасательной операцией, развернувшейся на перекрытиях недостроенного здания в микрорайоне "Европейский": трое мужчин пытались снять с пятого этажа бродячую собаку.
Активный отклик получила заметка насчет инициативы депутата об органе защиты женщин. Андрей Трофименков, примерный семьянин, отец четырех детей, указывает, что к нему как к депутату на личных приемах и через интернет-сеть часто обращаются избитые бывшими мужьями женщины, а также женщины, являющиеся жертвами семейного насилия.
Живое обсуждение развернулось по теме будущего ЦУМа.Суд своим определением запретил ОАО «Центральный Универмаг» и его участникам совершать сделки по отчуждению нежилого здания общей площадью 13 912,7 квадратных метров.
Тем временем немало эмоций у липчан сегодня вызвало сообщение про смену движения на кольце у памятника Танкистам. Кольцо перестало быть главной дорогой. Приоритетным теперь является направление ул.Катукова – Октябрьский мост в прямом и обратном направлении.
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