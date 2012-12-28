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сегодня, 09:22
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18 тысяч бутылок немаркированного алкоголя планировали продавать под известными брендами

Сумма ущерба превысила 11 миллионов рублей.

Следователями выявлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности организаторов нелегального бизнеса по производству алкоголя в селе Боринское.

Напомним, ранее cотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Липецкой области  ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя в селе Боринское: из двухэтажного ангара были изъяты около 20 тысяч бутылок немаркированной спиртосодержащей жидкости, а также оборудование. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ. Двое предполагаемых организаторов нелегального бизнеса были арестованы. Третий был объявлен в розыск. Кроме того, установлено, что изготавливали фальсификат нелегальные мигранты.

«Выявлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности троих организаторов нелегального бизнеса по производству алкоголя. В ходе следственных действий полицейскими изъято свыше 18 тысяч бутылок с немаркированной алкогольной продукции, которую планировали реализовывать под видом оригинальной продукции известных производителей. Злоумышленники осуществляли незаконное использование средств индивидуализации товаров в целях получения систематического дохода от данного вида преступной деятельности в крупном размере. Сумма ущерба превысила 11 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Расследование продолжается.

Фото, видео - t.me/IrinaVolk_MVD
торговля
алкоголь
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Комментарии (2)

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Лена
14 минут назад
Что Тут удивляться если в Посёлке Силикатный кругом торгую пеленой водкой а Участкового нет кругом одни беспредел
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Теле2
47 минут назад
Связи от Теле2 в Грязях нет, совсем нет.
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