«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Сегодня в Липецке: спектакль о Мастере, запрет на вылов щуки и телефонные мошенники уже нам, как родные
Причина провала на Барашева —лопнувшая труба: энергетики отключают холодную воду на 10 улицах
В понедельник — весенний призыв: в Липецкой области в армию уйдут около 1,5 тысячи новобранцев
«Ударил знакомого ножом в шею и голову, после чего ушел»: начнется суд по делу об убийстве на проспекте Мира
Общество
495
сегодня, 14:10
1
Сегодня спасателям поступило сообщение о подтоплении одного участка дороги
Накануне в регионе был введён режим повышенной готовности в связи с весенним половодьем.
«Жизнеобеспечение населения не нарушено», — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
Напомним, накануне в регионе был введён режим повышенной готовности в связи с весенним половодьем.
Фото - 48.mchs.gov.ru
0
0
0
0
1
Комментарии (1)