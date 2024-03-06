Сегодня в Липецке: спектакль о Мастере, запрет на вылов щуки и телефонные мошенники уже нам, как родные

Липчан ждут концерты, спектакли и рассказ о великом писателе.

Весне дорогу!

С каждым днём в Липецке становится ощутимо теплее, завтра от +11 до +13 градусов. Правда, днём возможны небольшие дожди.







Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ отключат холодную воду в отдельных домах на улицах 9 микрорайон, 45; Авиационной, 2а; Гастелло 1а; Детской, 13а; Западной, 44; Космонавтов, 96, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 98; Металлургов, 1, 4а, 4 ст.1, 4 ст.2, 4 ст.3, 4 ст.4, вл.4, 12, 18, 6, 9, 9а; Монтажников, 1, 3, 3а, 3а к1, 3а к2, 3а ст.1; Советской, 36, 66, 66б; Чернозёмной. 32; Юношеской, 11, 11а, 11а ст.1, 11а/2, 11а/3, 11б, 11б/1, 11б/2, 21, 21а, а также на площади Петра Великого, 2.







В это же время временные неудобства испытают жители частного сектора на улицах 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, Гастелло, Донецкой, Днепровской, Западной, Озёрной, Товарищеской, Чернозёмной, переулков Макаренко и Рылеева.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 отключат электричество на улицах Буденного. Индустриальной, Сенной, Смоленской, Сырской, в переулке Рядовом.







С 9:00 до 17:00 ожидается отключение света на срок до 3-х часов на улицах Береговой, Бурлакова, Варшавской, Волжской, Добровской, Леваневского, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Пляжной, Постышева, Р. Зорге, Санитарной, а с 9:00 до 18:00 – на улицах 3-е сентября, Артёма, Базарной, Волгоградской, Воронежской 1-й, Воронежской 2-й, Гвардейской, Донской, Зелёной, Ильича, Красина, Лазо, Ленинградской, Песчаной, Почтовой, Седова, Станиславского, Ударников, Ферросплавной, Чехова, на проспекте Мира, в переулках Моторном, Парковом, Стандартном, Театральном 1-м, в садоводчествах «Горняк», «Горняк-1», Спутник».

Пробки

Пробки в Липецке в будние дни не маленькие, а по пятницам – огромные. Выход только один – заглядывать в «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, чтобы, если повезёт. Успеть выбрать оптимальный маршрут. И выезжать, конечно, с запасом времени.

Слушать лучших

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) продолжается прослушивание лучших молодых вокалистов России во 2-м туре XI конкурса им. Н.А. Обуховой (16+).







В 19:00 липчане сами смогут убедиться в мастерстве приехавших гостей, среди которых солисты оперных театров, студенты и аспиранты высших специальных учебных заведений, которые уже являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Возраст – от 18 до 35 лет.

Шахерезада

А в липецком Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) сегодня 18:00 усладят самый взыскательный слух во время постановки «Шахерезада» (12+).







Лауреат международных конкурсов Липецкий симфонический оркестр (главный режиссёр Константин Барков) и столичный солист Родион Замуруев (скрипка) исполнят симфоническую сюиту «Шахерезада» Н. Римского-Корсакова и концерт для скрипки с оркестром А. Глазунова.

«Архив» из Задонска

Любителей музыки ждут сегодня и в культурном пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а).







В 19:00 здесь выступит ВИА «Архив» из Задонска (руководитель Геннадий Рукин). Можно будет услышать знаменитые ретро и рок композиции, а также танцевальные хиты в живом исполнении.

Колбаско&Гоголь

Всезнающий липецкий киновед Алексей Колбаско зовёт липчан в Центральную городскую библиотеку им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3), где в 15:00 умудрится рассказать редкие факты о Николае Гоголе, чья биография, на первый взгляд изучена вдоль и поперёк.

В этом году будут отмечать 215-летие со дня рождения гениального автора, юбилей которого по новому стилю придётся на 1 апреля. Колбаско расскажет, конечною, об экранизациях произведений классика и о том, что как он становился источником вдохновения для великих режиссёров.



Гоголя экранизировали более 70 раз, есть и не сохранившиеся постановки, снятые с 1907 по 1937 гг. расскажет об экранизациях, которые коснулись практически любых жанров - от комедий до триллеров и детективов.

Безумный день

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого приглашает в 19:00 на спектакль «Безумный день или женитьба Фигаро» по пьесе П. Де Бомарше.







Перед самой своей свадьбой Фигаро узнаёт, что его недоброжелатели собираются расторгнуть его помолвку. И среди них не кто-нибудь, а сам граф Альмавива, без благосклонности которого не видать новобрачным ни приданного, ни хозяйских милостей. Но и это ещё не всё, ведь женитьбе Фигаро угрожают ещё два врага. Доктор Бартоло вместе со своей бывшей домоправительницей Марселиной собираются через суд заставить Фигаро выполнить долговое обязательство, и нашему герою нужно или вернуть деньги Марселины, или жениться на ней.

Кукольный театр не для малышей

Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) в 19:00 покажет премьерный спектакль «Сирин. История мастера» (12+).







Речь идёт о мастере романовской игрушки, история которого будет рассказана с помощью кукол, тени и пластики. Спектакль посвящён памяти Виктора Маркина, возродившего старинный народный промысел и игрушку, которая давно стала одной из визитных карточек Липецкого края.

На рыбалку? Без щуки!

В Липецкой области вступил в силу запрет на вылов (добычу) цуки во всех водоёмях региона.

За нарушение запрета рыбакам грозит штраф от 2-х до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и орудия добычи. А ещё – выплата ущерба, нанесённого государству, исчисляемая в двойном размере. Запрет вводится до 25 апреля – на период нереста рыбы.







С 15 апреля запретят ловить и судака.

Телефонные мошенники чаще разводят бедняков

21% липчан сталкиваются с телефонными мошенниками ежедневно, 29% — несколько раз в неделю. Такие данные привели после опроса социологи SuperJob.

Несколько раз в месяц телефонные мошенники беспокоят 16% опрошенных, несколько раз в год — 14%. 3% липчан могут считать себя счастливчиками, потому что их разводилы беспокоят раз в несколько лет. Только 7% заявили, что обманщики не звонили им ни разу.







19% горожан причислили себя к пострадавшим от телефонных мошеннических схем: 11% пришлось однажды потерять деньги и/или имущество, еще 8% становились жертвами подпольных кол-центров несколько раз.



Больше всего же подпольные кол-центры надоедают горожанам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц, и обкрадывают их чаще.

Дорогие липчане! У вас гораздо меньше шансов попасться на улочку злоумышленников, если вы читаете GOROD48. У нас постоянно публикуются истории, которые могут стать уроком для других. А также много другой полезной информации. Чаще заходите на сайт, который неспроста называют электронным именем Липецка и будьте в курсе всех событий. Ждём вас 24/7 снова и снова.