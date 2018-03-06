Общество

вчера, 18:45

Мама четверни получит долгожданный подарок к 8 марта

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#четверня #Лебедянь #жильё
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Мама четверни получит долгожданный подарок к 8 марта

Завтра в Лебедяни 10 семей получат свидетельства о праве на социальную выплату на приобретение или строительство жилья.

Завтра в Лебедяни в рамках программы "Молодая семья" состоится вручение свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объектов индивидуального жилого строительства маме четверни Лилии Дроновой. Об этом GOROD48 рассказала сама мама единственной в Липецкой области четверни.

Напомним, 8 июля 2016 года в День Петра и Февронии Муромских всю страну облетела хорошая и добрая новость: в Санкт-Петербурге в перинатальном центре имени Алмазова наша землячка — учительница начальных классов сельской школы в Лебедянском районе (Романовского филиала средней школы села Ольховец) 28-летняя Лилия Дронова родила сразу 4 сыновей.
Первым появился Матвей, через минуту — Миша, ещё через минуту — Саша, последним — Ваня. Правда, имена дали не сразу: родители придумывали их целую неделю, а до этого малыши так и значились: Дронов-1, Дронов-2, Дронов-3 и Дронов-4.

Родить четверых даже после ЭКО — большая редкость, такие роды бывают одни на 729 тысяч. За всю историю существования перинатального центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге четверня появилась на свет всего во второй раз!

В Липецкой области четверня ещё ни разу не рождалась. Даже тройни — большая редкость. А вот близнецы сейчас появляются на свет достаточно часто.

Как сообщили GOROD48 в отделе закупок для муниципальных нужд администрации Лебедяни, всего свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объектов индивидуального жилого строительства в Лебедяни в преддверии 8 марта получат 10 семей, стоявших в очереди на улучшение жилищных условий по программе "Молодая семья".

Уникальная семья Дроновых получит свидетельство на сумму 1 миллион 122 тысячи 660 рублей. Свидетельство на такую же сумму получит и ещё одна лебедянская семья из 6-ти человек. А самая маленькая сумма поддержки на улучшение жилищных условий - 561 тысяча 330 рублей.

В числе 10 счастливых семей - сразу несколько многодетных: помимо родителей четверни, в списке получателей свидетельств есть семьи, в которых по трое и четверо детей.

Дроновы встали в очередь на улучшение жилищных условий 21 декабря 2016 года.

По словам Лилии Дроновой, в этом году она надеется и на другую поддержку со стороны государства: летом мальчишкам исполнится по два года, и устлавшая мама мечтает устроить их в детский сад.
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#четверня #Лебедянь #жильё
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Комментарии (7)

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Максим

54 минуты назад
Все таки сами четверня это редкость. Сил и терпения родителям!
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Максим

55 минут назад
Им самим не смешно когда такие суммы называются,могли бы по миллиону на каждого ребенка дать, вот это была бы поддержка.
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Если этим за четверых выдать

сегодня, 01:10
ммм, то все по четверо строгать начнуть)
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ммм

сегодня, 00:27
позор властям могли бы выделить жилье бесплатно
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Людмила Карамышева

вчера, 23:18
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Костик

вчера, 22:32
Вот и вся забота и помощь. Очень скромненько. И при чём здесь 8марта?
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045

вчера, 21:41
лебедянский совхоз очень богатый + область давно бы дала семье большой дом ,,,нет сочувствия
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