Культура
сегодня, 10:39
В Липецк привезут две выставки из Волгограда
Выставки «Подвиг Сталинграда» и «Сталинград глазами художника» откроются 15 марта.
15 марта в Липецком областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Подвиг Сталинграда» из собрания Историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» (Волгоград). Выставка посвящена 75-летию величайшего сражения Великой Отечественной войны ‒ Сталинградской битве.
Как сообщает музей, материалы выставки рассказывают об основных этапах Сталинградского сражения ‒ боях на дальних и ближних подступах к городу, уличных боях, героических событиях наступления наших войск. В экспозиции представлено более 120 подлинных исторических источников, повествующих о мужестве, самопожертвовании, подвигах известных и малоизвестных защитников города-героя ‒ фотографии, документы, карты, личные вещи участников Сталинградского сражения, предметы солдатского быта и снаряжения.
Выставка будет работать до 10 апреля.
Также 15 марта состоится открытие выставки «Сталинград глазами художника» из собрания Историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» (Волгоград). Выставка художественно-историческая, коллекционная. На ней демонстрируются работы художников, находившихся в Сталинграде в 1942-1946 годах, свидетелей и участников героической обороны, своими глазами видевших варварские разрушения города и его последующее восстановление. Наряду с произведениями профессиональными мастеров, представлены рисунки сталинградских детей, а также работы немецких авторов, принимавших участие в Сталинградском сражении. На выставке экспонируются подлинные исторические документы ‒ наградные листы, красноармейские книжки, командировочные удостоверения на Сталинградский фронт и другие материалы.
Выставка будет работать до 10 апреля.
Фото http://museum48.ru
Как сообщает музей, материалы выставки рассказывают об основных этапах Сталинградского сражения ‒ боях на дальних и ближних подступах к городу, уличных боях, героических событиях наступления наших войск. В экспозиции представлено более 120 подлинных исторических источников, повествующих о мужестве, самопожертвовании, подвигах известных и малоизвестных защитников города-героя ‒ фотографии, документы, карты, личные вещи участников Сталинградского сражения, предметы солдатского быта и снаряжения.
Выставка будет работать до 10 апреля.
Также 15 марта состоится открытие выставки «Сталинград глазами художника» из собрания Историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» (Волгоград). Выставка художественно-историческая, коллекционная. На ней демонстрируются работы художников, находившихся в Сталинграде в 1942-1946 годах, свидетелей и участников героической обороны, своими глазами видевших варварские разрушения города и его последующее восстановление. Наряду с произведениями профессиональными мастеров, представлены рисунки сталинградских детей, а также работы немецких авторов, принимавших участие в Сталинградском сражении. На выставке экспонируются подлинные исторические документы ‒ наградные листы, красноармейские книжки, командировочные удостоверения на Сталинградский фронт и другие материалы.
Выставка будет работать до 10 апреля.
Фото http://museum48.ru
Пора
дибилу-борзописцу