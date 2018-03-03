Культура

сегодня, 10:39

В Липецк привезут две выставки из Волгограда

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#выставка #музей
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В Липецк привезут две выставки из Волгограда

Выставки «Подвиг Сталинграда» и «Сталинград глазами художника» откроются 15 марта.

15 марта в Липецком областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Подвиг Сталинграда» из собрания Историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» (Волгоград). Выставка посвящена 75-летию величайшего сражения Великой Отечественной войны ‒ Сталинградской битве.

Как сообщает музей, материалы выставки рассказывают об основных этапах Сталинградского сражения ‒ боях на дальних и ближних подступах к городу, уличных боях, героических событиях наступления наших войск. В экспозиции представлено более 120 подлинных исторических источников, повествующих о мужестве, самопожертвовании, подвигах известных и малоизвестных защитников города-героя ‒ фотографии, документы, карты, личные вещи участников Сталинградского сражения, предметы солдатского быта и снаряжения.

Выставка будет работать до 10 апреля.

Также 15 марта состоится открытие выставки «Сталинград глазами художника» из собрания Историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» (Волгоград). Выставка художественно-историческая, коллекционная. На ней демонстрируются работы художников, находившихся в Сталинграде в 1942-1946 годах, свидетелей и участников героической обороны, своими глазами видевших варварские разрушения города и его последующее восстановление. Наряду с произведениями профессиональными мастеров, представлены рисунки сталинградских детей, а также работы немецких авторов, принимавших участие в Сталинградском сражении. На выставке экспонируются подлинные исторические документы ‒ наградные листы, красноармейские книжки, командировочные удостоверения на Сталинградский фронт и другие материалы.

Выставка будет работать до 10 апреля.

Фото http://museum48.ru
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#выставка #музей
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Комментарии (2)

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Пора

сегодня, 12:52
Восстановить прежнее название Сталинград.
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дибилу-борзописцу

сегодня, 11:19
Нет такого понятия коллекционая живопись !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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