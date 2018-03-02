Липецкая молодежь устроит поэтический баттл

Стартует областной конкурс "Юность читающая-2018".

6 марта в 10:00 в Липецкой областной юношеской библиотеке стартует областной конкурс «Юность читающая-2018»: начнутся отборочные состязания в номинации «Художественное чтение».



Как сообщают организаторы, в конкурсе примет участие молодежь области и Липецка в возрасте от 12 до 24 лет. Свои интеллектуальные и творческие способности любой желающий может реализовать в одной из четырех номинаций: «Литературная фотосессия», «Самый умный, или Кто быстрее», «Поэтический баттл», «Художественное чтение».