Культура
вчера, 19:01
Липецкая молодежь устроит поэтический баттл
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Стартует областной конкурс "Юность читающая-2018".
6 марта в 10:00 в Липецкой областной юношеской библиотеке стартует областной конкурс «Юность читающая-2018»: начнутся отборочные состязания в номинации «Художественное чтение».
Как сообщают организаторы, в конкурсе примет участие молодежь области и Липецка в возрасте от 12 до 24 лет. Свои интеллектуальные и творческие способности любой желающий может реализовать в одной из четырех номинаций: «Литературная фотосессия», «Самый умный, или Кто быстрее», «Поэтический баттл», «Художественное чтение».
Как сообщают организаторы, в конкурсе примет участие молодежь области и Липецка в возрасте от 12 до 24 лет. Свои интеллектуальные и творческие способности любой желающий может реализовать в одной из четырех номинаций: «Литературная фотосессия», «Самый умный, или Кто быстрее», «Поэтический баттл», «Художественное чтение».
10 648
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