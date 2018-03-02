Культура

вчера, 19:01

Липецкая молодежь устроит поэтический баттл

10 648
#библиотека
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Стартует областной конкурс "Юность читающая-2018".

6 марта в 10:00 в Липецкой областной юношеской библиотеке стартует областной конкурс «Юность читающая-2018»: начнутся отборочные состязания в номинации «Художественное чтение».

Как сообщают организаторы, в конкурсе примет участие молодежь области и Липецка в возрасте от 12 до 24 лет. Свои интеллектуальные и творческие способности любой желающий может реализовать в одной из четырех номинаций: «Литературная фотосессия», «Самый умный, или Кто быстрее», «Поэтический баттл», «Художественное чтение».
10 648
#библиотека
1

Комментарии (10)

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Jenna Huang

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Мимо Крокодил

вчера, 23:31
Ну и ну., англицизмы просто короче русских аналогов, потому и в моду входят. Многим проще сказать "баттл" вместо "соревнование", или "окей" вместо "все хорошо". А еще сложнее многим проще писать короткие англицизмы. Любой человеческий язык живой, все равно будет меняться. Тот же английский в свое время тоже нахватался всяких латинизмов.
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Колхозан

вчера, 22:38
Чел., мне тоже он очень нравится: говорит спокойно, грамотно, уверенно, имеет 4-х детей и много других человеческих достоинств. Чувствуется положительная энергетика. Очень приятный и хороший человек.
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Гость

вчера, 21:47
Мояковского читали на этом батле ?
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селянин

вчера, 21:04
Сейчас работать никто не хочет,все на баттлах-как на понтах.....
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Ну и ну.

вчера, 21:04
Липчане впереди России всей по быдлячеству ,а именно : что такое "батлл" ? До чего же скудное использование слов русского языка .
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Чел.

вчера, 20:51
Я делаю переформат на выборы : в "богоизбранных кандидатах " я не нуждаюсь .Голосовать буду за Сергея Бабурина.
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о каг !

вчера, 20:39
Патриотическое воспитание и патриотический угар ,царящий в стране, дали чудесные плоды.«Поэтический баттл» и никак иначе - русское слово баталия нынче не в чести.))В пору моей молодости баттлом или огняком называли бутылку Агдама , а сейчас заурядное соревнование именуют баттлом - видимо, для пущей внушительности .Особая пикантность состоит в том ,что соревнуются,по большому счету, в знании русского языка.
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Колхозан

вчера, 20:35
Александр, нет, Гоша Куценко...
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Александр

вчера, 20:25
на Фото Ленка библиотекарша?
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