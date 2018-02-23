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На Кузбассе 6 человек погибли при столкновении автобуса с фурой

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#ДТП #Кузбасс
На Кузбассе 6 человек погибли при столкновении автобуса с фурой

После столкновения автобуса и фуры в Кузбассе, в котором погибли шесть человек, завели уголовное дело о нарушении правил ПДД.

Следователем ОМВД России по Чебулинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом сегодня сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 01:00 на 424-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», на территории Чебулинского района. Здесь столкнулись грузовик «Вольво» из Самарской области и пассажирский автобус «Хайгер», следовавший из Красноярского края в п. Шерегеш Кемеровской области. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД, специализированная следственно-оперативная группа и руководство ГУ МВД России по Кемеровской области.

По предварительным данным, автобус занесло, он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым транспортным средством, - пишет Правоохранительный портал Кузбасса.

По последним данным ГУ МВД России по Кемеровской области, в результате ДТП 6 человек погибли – это четыре женщины и двое мужчин, среди которых водитель фуры. Еще 14 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Установлено, что автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю из Красноярска. Транспортное средство выполняло частный рейс в Шерегеш.

В ходе расследования уголовного дела будут проведены судебные медицинские и автотехнические экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование поручено наиболее опытным следователям.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС.
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#ДТП #Кузбасс

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