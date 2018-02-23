Реальная зарплата в Липецкой области выросла за год на 4%

28 492 рубля составила средняя номинальная заработная плата в Липецкой области за январь-декабрь 2017 года. При том, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 4% по сравнению с 2016 годом.

Наиболее высокая зарплата сложилась у металлургов, финансистов и страховщиков, специалистов, занятых в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий; государственном управлении и обеспечении военной безопасности; производстве резиновых и пластмассовых изделий; производстве и распределении газообразного топлива; бумаги и бумажных изделий; химических веществ и химических продуктов; табачных изделий; научных исследований и разработок; производстве пищевых продуктов; добыче полезных ископаемых. Разрыв между их заработной платой и средней в целом по области достиг в декабре 2 - 1,1 раза.

Самая низкая зарплата (от 15% – до 60% от среднеобластного уровня) сложилась у работников предприятий в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели; производящих текстильные изделия; осуществляющих полиграфическую деятельность и копирование носителей информации; занятых в производстве мебели; автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; осуществляющих деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; занятых в производстве кожи и изделий из кожи; производстве одежды.

Заработок работников сельского хозяйства в декабре составил 108,2% от среднего по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 71% и 75% соответственно от среднеобластного уровня.

Суммарная задолженность по зарплате на 1 февраля составила 1551 тыс. рублей: в образовании 1545 тыс. рублей, в строительстве – 6 тыс. рублей.