Экономика

вчера, 15:38

Реальная зарплата в Липецкой области выросла за год на 4%

35 893
#зарплата
4
Реальная зарплата в Липецкой области выросла за год на 4%

28 492 рубля составила средняя номинальная заработная плата в Липецкой области за январь-декабрь 2017 года. При том, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 4% по сравнению с 2016 годом.

Наиболее высокая зарплата сложилась у металлургов, финансистов и страховщиков, специалистов, занятых в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий; государственном управлении и обеспечении военной безопасности; производстве резиновых и пластмассовых изделий; производстве и распределении газообразного топлива; бумаги и бумажных изделий; химических веществ и химических продуктов; табачных изделий; научных исследований и разработок; производстве пищевых продуктов; добыче полезных ископаемых. Разрыв между их заработной платой и средней в целом по области достиг в декабре 2 - 1,1 раза. 

Самая низкая зарплата (от 15% – до 60% от среднеобластного уровня) сложилась у работников предприятий в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели; производящих текстильные изделия; осуществляющих полиграфическую деятельность и копирование носителей информации; занятых в производстве мебели; автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; осуществляющих деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; занятых в производстве кожи и изделий из кожи; производстве одежды. 

Заработок работников сельского хозяйства в декабре составил 108,2% от среднего по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 71% и 75% соответственно от среднеобластного уровня. 

Суммарная задолженность по зарплате на 1 февраля составила 1551 тыс. рублей: в образовании 1545 тыс. рублей, в строительстве – 6 тыс. рублей.

35 893
#зарплата
4

Комментарии (35)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Выросла ровно

33 минуты назад
Как на фото)))
ответить

зарплата

сегодня, 01:28
реально стало х-ев-ее, живем все хуже
ответить

Вскрытие

сегодня, 00:33
Моя не в курсе, надо надоумить..))
ответить

Игнат

вчера, 23:58
Хватит какать людям в уши. ЗП заморожены, цены ростут. Хватит людей дурачить. Выживаем кто как может.
ответить

Дмитрий

вчера, 23:48
Хотел написать... Один теленка сьел, а другой 3 корки хлеба. В среднем по 10 полок колбасы.
ответить

Дмитрий

вчера, 23:44
Средняя зарплата... Один теленка сьел, а другой кусок хлеба и и химическою сосиску. В среднем 100 человек не работая, имеют в месяц под миллион, нпчальство. Им ОЧНЕНЬ НУЖНО.
ответить

Ник

вчера, 23:25
Многие в 2014 году, зарабатывали больше чем сейчас, так ещё и все увеличилось в цене
ответить

Гога

вчера, 23:00
В январе начальник в личном разговоре мне сказал, что мне ЗП повысили боссы.. И так вроде не жаловался, а теперь будут копиться еще больше. Придется ипотеку брать, хоть квартира будет.
ответить

Фермер

вчера, 23:00
КАК ПОЛУЧИТЬ ВЕДРО КАРТОФЕЛЯ С ОДНОГО КУСТА >>> http://2bob.pro/kartofan
ответить

АНАСТАСИЯ П.

вчера, 21:18
ЧУШЬ, СОБАЧЬЯ. У МЕНЯ ЗП 16500 РУБЛЕЙ. В КОНВЕРТЕ. ХОЖУ ПЕШКОМ, ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ. ЗАТО ПО ЯЩИКУ ГОВОРЯТ ЧТО ВСЕ ХОРОШО,
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Траты липчан на продукты питания выросли на 8%
#расходы населения
13
Траты липчан на продукты питания выросли на 8%

20.02.2018 17:56

Экономика
Липецк превзошел Париж и Лондон количеством объектов торговли
#бюджет #благоустройство
73
Липецк превзошел Париж и Лондон количеством объектов торговли

20.02.2018 10:20

Экономика
Средний автокредит в Липецкой области вырос на 3,4%
#автокредит
5
Средний автокредит в Липецкой области вырос на 3,4%

17.02.2018 11:52

Экономика
Средний лимит по кредитке в Липецкой области уменьшили на 719 рублей
#банковские карты #кредит
Средний лимит по кредитке в Липецкой области уменьшили на 719 рублей

14.02.2018 16:56

Экономика
Внешнеторговый оборот Липецкой области вернулся на уровень до времен санкций
#внешнеторговый оборот
14
Внешнеторговый оборот Липецкой области вернулся на уровень до времен санкций

13.02.2018 18:30

Экономика
Мороженая рыба в Липецкой области подорожала, а охлажденная и живая — подешевела
#цены
9
Мороженая рыба в Липецкой области подорожала, а охлажденная и живая — подешевела

13.02.2018 18:16

Экономика