Общество

сегодня, 13:31

Липчанку лишили штанов из-за нарушения закона

5 479
#контрафакт #торговля
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Липчанку лишили штанов из-за нарушения закона

На рынке нашли контрафакт.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление прокуратуры  Правобережного района в адрес 48-летней предпринимательницы. Женщине поставили в вину торговлю контрафактной одеждой.

Как указано в решении суда, поддельные товары были обнаружены во время инспекции Сокольского рынка на Заводской площади в Липецке. Ревизоры в погонах нашли там сомнительные спортивные майки и штаны с логотипами Nike. Договора на реализацию фирменного товара с правообладателем женщина не имела. Кроме того, лаборатория установила, что вся продукция — контрафакт, ничего общего с товарами Nike она не имеет.

Суд признал владелицу товаров виной в реализации контракта. Все штаны и майки конфисковали, их уничтожат. Сама же предпринимательница получила наказание в виде предупреждения.
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#контрафакт #торговля
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Комментарии (5)

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51 минуту назад
нИ понИл, нашли контракт на контрафакт и подарили автору статьи букварь)
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нИ понИл

55 минут назад
на рынке нашли КОНТРАКТ или КОНТРАФАКТ ?
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Правда

55 минут назад
Хватит комментарии удалять,смотри правде в глаза автор и прими как должное,ты бездарь!
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Вы уже утрепали!

57 минут назад
"поддельные товары были обманужены" "Суд признал владелицу товаров виной в реализации контракта" Мало того, что орфография в анусе, так еще и о каком контракте речь?
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Твистер

сегодня, 13:53
Дааа... Сами прочитать что написали неудосужились
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