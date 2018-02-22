Липчанку лишили штанов из-за нарушения закона

На рынке нашли контрафакт.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление прокуратуры Правобережного района в адрес 48-летней предпринимательницы. Женщине поставили в вину торговлю контрафактной одеждой.



Как указано в решении суда, поддельные товары были обнаружены во время инспекции Сокольского рынка на Заводской площади в Липецке. Ревизоры в погонах нашли там сомнительные спортивные майки и штаны с логотипами Nike. Договора на реализацию фирменного товара с правообладателем женщина не имела. Кроме того, лаборатория установила, что вся продукция — контрафакт, ничего общего с товарами Nike она не имеет.



Суд признал владелицу товаров виной в реализации контракта. Все штаны и майки конфисковали, их уничтожат. Сама же предпринимательница получила наказание в виде предупреждения.