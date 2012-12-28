На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду

20 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в центральной части города – с неудобствами столкнутся потребители 12-ти улиц, сообщили в компании.



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1а, 1б по улице Папина, № 14 по улице Юных Натуралистов, № 3 на площади Победы, №№ 3, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27 по проспекту Победы, №№ 30, 32, 53, 55, 55а, 57, 59, 61 по улице Неделина, №№ 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42 по улице Мичурина, №№ 22, 23, 24 по улице Вермишева, с перебоями подачи холодной воды также столкнутся жители частного сектора улиц Перова, Биологической, Урожайной, Мирной, Союзной.Машины с водой для питья подъедут по адресам: улица Перова, 2, проспект Победы, 19а, улица Вермишева, 23.После окончания работ возможно повышение мутности воды.20 апреля работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 с перерывами в подаче электричества (не более, чем на три часа для каждого домовладения) столкнутся потребители на улицах Фиалковой, Нектарной, адмирала Макарова, Прокатной, Рязанской, Ферросплавной, Черняховского, переулка Задонского, садоводчества «Дачный-3».С 09:00 до 17:00 обесточат улицы Варшавскую, Добровскую, Бурлакова, Постышева, Рихарда Зорге, Олимпийскую, Патриотическую, Писарева, 40 лет Октября, Ушинского, Гоголя, Юных натуралистов, 8 марта, Адамова, Горького, Советскую, Барашева, Октябрьскую, Первомайскую, 50 лет НЛМК, Неделина, Фрунзе, переулки Балакирева, Яблочкина, проспект Победы, Комсомольский проезд, садоводчество «Сокол-1».