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Общество
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сегодня, 17:30
На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду
20 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в центральной части города – с неудобствами столкнутся потребители 12-ти улиц, сообщили в компании.
Машины с водой для питья подъедут по адресам: улица Перова, 2, проспект Победы, 19а, улица Вермишева, 23.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
20 апреля работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 с перерывами в подаче электричества (не более, чем на три часа для каждого домовладения) столкнутся потребители на улицах Фиалковой, Нектарной, адмирала Макарова, Прокатной, Рязанской, Ферросплавной, Черняховского, переулка Задонского, садоводчества «Дачный-3».
С 09:00 до 17:00 обесточат улицы Варшавскую, Добровскую, Бурлакова, Постышева, Рихарда Зорге, Олимпийскую, Патриотическую, Писарева, 40 лет Октября, Ушинского, Гоголя, Юных натуралистов, 8 марта, Адамова, Горького, Советскую, Барашева, Октябрьскую, Первомайскую, 50 лет НЛМК, Неделина, Фрунзе, переулки Балакирева, Яблочкина, проспект Победы, Комсомольский проезд, садоводчество «Сокол-1».
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