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Общество
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сегодня, 09:00
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Выходные в Липецке: подмести дорожки в парке, приютить щеночка, написать диктант и сходить в библиотеку ночью
Представляем культурную программу наступившего уикенда.
В субботу будет весьма умеренная температура – 16-18 градусов. А в воскресенье резко потеплеет – до 25-27 градусов. На выходных не ожидают существенных осадков.
Отключение воды
Части липчан придётся на выходных расстаться с комфортом. 20 апреля с 10:00 до окончания ремонтных работ будут сидеть без холодной воды потребители на улицах Вермишева, 22, 23, 24; Мичурина, 28, 28а, 28б, 28в, 28г; 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42; Неделина, 30, 32, 53, 55, 55а, 57, 59, 61; Папина, 1а, 1б; Ю.Натуралистов, 14; на площади Победы, 3; на проспекте Победы, 3, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27; а также жители частного сектора на улицах Биологической, Мирной, Перова, Союзной, Урожайной.
21 апреля с 10:00 и до конца ремонта будут вынуждены забыть про воду в кранах на улицах Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37; Школьной, 24; в переулке Кочубея, 1; в частном секторе улиц 1-я Крымской, 2-й Крымской, Верхней, Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Пригородной, Школьной, Чаплыгина, в переулке Кочубея.
Отключение света
Хорошо хоть электричество будут отключать только в субботу, 20 апреля, а воскресный день не затронут.
Блекаут продолжительностью до 3-х часов ждет в промежутке с 08:00 до 18:00 липчан на улицах Адмирала Макарова, Нектарной, Прокатной, Рязанской, Фиалковой, Ферросплавной, переулка Задонского, а также в садоводчестве «Дачный 3»; а с 9:00 до 17:00 – на улицах 8 Марта, 40 лет Октября, 50 лет НЛМК, Барашева, Варшавской, Гоголя, Горького, Добровской, Евгения Адамова, И.С. Бурлакова, Комсомольский проезд, Неделина, П.П.Постышева, Р. Зорге, Октябрьской, Олимпийской, Патриотической, Первомайской, Писарева, Советской, Ушинского, Фрунзе, Юных Натуралистов на проспекте Победы, в переулках Балакирева, Яблочкина, в садоводчестве «Сокол-1».
Библионочь
Главное культурное событие выходных – Библионочь, которая пройдёт 20 апреля. В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) с 18:00 пройдут десятки мероприятий. Ознакомиться с их графиком можно ниже.
Тотальный диктант (12+)
А ещё в субботу любой желающий липчанин может проверить свою грамотность. В ЛОУНБ (ул. Кузнечная, 2) «Тотальный диктант» начнётся в 14:00. Регистрация участников с 13:30.
Субботники (0+)
Интересно будет в субботу в парке Победы. Здесь начнутся субботники: в 10:00 липчан ждут всей семьёй с лопатами и граблями на мероприятии «Пусть всегда будет чисто».
Удивительно, как на загнивающем Западе умудряются обходиться без таких мероприятий, а бездуховно просто платят налоги на содержание соответствующих служб. В нашей скрепной цивилизации налоги тоже берут, но отлично представляют, какой это кайф – после тяжёлой рабочей недели получить разрядку, сделав полезное дело и помахав метлой в парке. Ещё и детей к этому нужно приучить.
Парк Победы 20 апреля превратится прямо в зону милосердия. С 12:00 до 15:00 состоится ещё и раздача животных из приюта «Территория спасения» в рамках благотворительной акции.
Театр им. Л.Н. Толстого
Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет спектакли в субботу. В 11:00 юного зрителя ждут «Приключения Буратино» (6+), а в 18:00 театралов постарше приглашают на комедийную постановку по пьесе французского драматурга Р. Ламуре «Супница. Винная карта одного преступления» (16+).
Сюжет незатейлив, наполнен интригой и искромётным юмором. Супружеская чета остро нуждается в деньгах, а самый простой путь к ним – получить наследство от престарелой тетушки. Правда родственница не планирует расставаться с этим миром. Тетушки, как правило, не лыком шиты – у них всегда найдется сюрприз для предприимчивых наследников…
Спектакль длится 2 часа 20 минут с одним антрактом, но в вихре действия они пролетят незаметно.
Драматический театр
Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) 20 апреля в 18:00 покажет спектакль «Чудики» по рассказам В.М. Шукшина (12+).
А 21 апреля в 18:00 на сцене комедия М. Камолетти «Новый год по-французски (Пижама для шестерых)».
Главные герои пьесы, Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...
Дети и оркестр
20 апреля в 17:00 в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) состоится концерт «С оркестром играют дети» (12+).
«Про Федота-стрельца…»
А липецкая государственная филармония порадует поистине бронебойной постановкой.
В воскресенье, 21 апреля, в 12:00 покажут кукольно-драматический спектакль «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» по мотивам сочинения Леонида Филатова (12+).
Веселая и поучительная история в сочетании с музыкой в исполнении народных инструментов станет для детей и подростков проводником в мир русского поэтического слова и мудрой сказки.
Ломоносов знает всё (12+)
Известный липецкий преподаватель и знаток искусства Андрей Ломоносов 20 апреля в 15:00 прочитает лекцию в «Галерее Назарова» (ул. Желябова, 4).
Она незамысловато называется «Творчество Евгения Сальникова» и посвящена работам известного художника-земляка, который здравствует в свои 86 лет. Недавно в галерее прошла выставка Сальникова, теперь известный мастер слова подведёт её итог.
Вход – любая бумажная купюра.
День открытых дверей (16+)
Кстати, об учёных и преподавателях. 20 апреля состоятся Дни открытых дверей в главных липецких вузах: в 10:00 в Липецкой государственном техническом университете (ул. Московская, 30), в 11:00 – в государственном педагогическом университете (ул. Ленина, 42/1).
Пей чай и читай
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает на чайную церемонию 21 апреля. В 10:01 можно приготовить и испить напиток в традиции хижины чайного мудреца от Юлии Чернявской. Оплата – по сердцу (12+).
Фото vk.com/yulia4yulia
А в 12:03, подкрепившись напитком, можно потешить душу обсуждением хорошей книги. На заседании клуба «Книжное похмелье» будут говорить о романе греческого писателя Никоса Казандзакиса «Капитан Михалис» (16+).
Кино
И какие же выходные без кинопоказов в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а)? 21 апреля мультик «Волшебная лавка Есении». Россия, 2023. Режиссёр Татьяна Мошкова (0+).
Первый российский мультфильм, рассказывающий об инклюзивной среде. Есения и Шмяк спасают жителей Дримвилля от страхов и грусти. Мультфильм о магии доброго отношения друг к другу.
Сеансы в 12:00 и в 15:00.
Дорогие липчане! На этих выходных сложно остаться без занятия по душе. Выбирайте на свой вкус, но не забывайте и об окружающем мире, который тоже требует внимания. Мир сейчас таков, что за ним глаз, да глаз нужен. Следить за новостями проще всего на GOROD48, который неспроста называют электронным именем Липецка: все новости родного региона собраны в одном месте, не надо больше никуда заходить и искать. Достаточно время от времени наведываться на сайт и читать сообщения. Мы работаем и на выходных, поэтому с нами вы будете держать руку на пульсе событий без отрыва от отдыха. Ждём вас снова и снова.
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