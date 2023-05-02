Выходные в Липецке: подмести дорожки в парке, приютить щеночка, написать диктант и сходить в библиотеку ночью

Представляем культурную программу наступившего уикенда.

В субботу будет весьма умеренная температура – 16-18 градусов. А в воскресенье резко потеплеет – до 25-27 градусов. На выходных не ожидают существенных осадков.











Части липчан придётся на выходных расстаться с комфортом. 20 апреля с 10:00 до окончания ремонтных работ будут сидеть без холодной воды потребители на улицах Вермишева, 22, 23, 24; Мичурина, 28, 28а, 28б, 28в, 28г; 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42; Неделина, 30, 32, 53, 55, 55а, 57, 59, 61; Папина, 1а, 1б; Ю.Натуралистов, 14; на площади Победы, 3; на проспекте Победы, 3, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27; а также жители частного сектора на улицах Биологической, Мирной, Перова, Союзной, Урожайной.









Блекаут продолжительностью до 3-х часов ждет в промежутке с 08:00 до 18:00 липчан на улицах Адмирала Макарова, Нектарной, Прокатной, Рязанской, Фиалковой, Ферросплавной, переулка Задонского, а также в садоводчестве «Дачный 3»; а с 9:00 до 17:00 – на улицах 8 Марта, 40 лет Октября, 50 лет НЛМК, Барашева, Варшавской, Гоголя, Горького, Добровской, Евгения Адамова, И.С. Бурлакова, Комсомольский проезд, Неделина, П.П.Постышева, Р. Зорге, Октябрьской, Олимпийской, Патриотической, Первомайской, Писарева, Советской, Ушинского, Фрунзе, Юных Натуралистов на проспекте Победы, в переулках Балакирева, Яблочкина, в садоводчестве «Сокол-1».











Главное культурное событие выходных – Библионочь, которая пройдёт 20 апреля. В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) с 18:00 пройдут десятки мероприятий. Ознакомиться с их графиком можно ниже.









А ещё в субботу любой желающий липчанин может проверить свою грамотность. В ЛОУНБ (ул. Кузнечная, 2) «Тотальный диктант» начнётся в 14:00. Регистрация участников с 13:30.

Удивительно, как на загнивающем Западе умудряются обходиться без таких мероприятий, а бездуховно просто платят налоги на содержание соответствующих служб. В нашей скрепной цивилизации налоги тоже берут, но отлично представляют, какой это кайф – после тяжёлой рабочей недели получить разрядку, сделав полезное дело и помахав метлой в парке. Ещё и детей к этому нужно приучить.









Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажет спектакли в субботу. В 11:00 юного зрителя ждут «Приключения Буратино» (6+), а в 18:00 театралов постарше приглашают на комедийную постановку по пьесе французского драматурга Р. Ламуре «Супница. Винная карта одного преступления» (16+).











Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) 20 апреля в 18:00 покажет спектакль «Чудики» по рассказам В.М. Шукшина (12+).









20 апреля в 17:00 в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) состоится концерт «С оркестром играют дети» (12+).















Веселая и поучительная история в сочетании с музыкой в исполнении народных инструментов станет для детей и подростков проводником в мир русского поэтического слова и мудрой сказки.















Известный липецкий преподаватель и знаток искусства Андрей Ломоносов 20 апреля в 15:00 прочитает лекцию в «Галерее Назарова» (ул. Желябова, 4).









Кстати, об учёных и преподавателях. 20 апреля состоятся Дни открытых дверей в главных липецких вузах: в 10:00 в Липецкой государственном техническом университете (ул. Московская, 30), в 11:00 – в государственном педагогическом университете (ул. Ленина, 42/1).















Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает на чайную церемонию 21 апреля. В 10:01 можно приготовить и испить напиток в традиции хижины чайного мудреца от Юлии Чернявской. Оплата – по сердцу (12+).













Фото vk.com/yulia4yulia







А в 12:03, подкрепившись напитком, можно потешить душу обсуждением хорошей книги. На заседании клуба «Книжное похмелье» будут говорить о романе греческого писателя Никоса Казандзакиса «Капитан Михалис» (16+).















И какие же выходные без кинопоказов в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а)? 21 апреля мультик «Волшебная лавка Есении». Россия, 2023. Режиссёр Татьяна Мошкова (0+).









Первый российский мультфильм, рассказывающий об инклюзивной среде. Есения и Шмяк спасают жителей Дримвилля от страхов и грусти. Мультфильм о магии доброго отношения друг к другу.





21 апреля с 10:00 и до конца ремонта будут вынуждены забыть про воду в кранах на улицах Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37; Школьной, 24; в переулке Кочубея, 1; в частном секторе улиц 1-я Крымской, 2-й Крымской, Верхней, Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Пригородной, Школьной, Чаплыгина, в переулке Кочубея.Хорошо хоть электричество будут отключать только в субботу, 20 апреля, а воскресный день не затронут.Культурные мероприятия сегодня пройдут во всех библиотеках города, в большинстве они начнутся в 17-18 часов. В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31) Библионочь будет самой ранней, начнётся в 14:00 и завершится в 20:00.Интересно будет в субботу в парке Победы. Здесь начнутся субботники: в 10:00 липчан ждут всей семьёй с лопатами и граблями на мероприятии «Пусть всегда будет чисто».Парк Победы 20 апреля превратится прямо в зону милосердия. С 12:00 до 15:00 состоится ещё и раздача животных из приюта «Территория спасения» в рамках благотворительной акции.Сюжет незатейлив, наполнен интригой и искромётным юмором. Супружеская чета остро нуждается в деньгах, а самый простой путь к ним – получить наследство от престарелой тетушки. Правда родственница не планирует расставаться с этим миром. Тетушки, как правило, не лыком шиты – у них всегда найдется сюрприз для предприимчивых наследников…Спектакль длится 2 часа 20 минут с одним антрактом, но в вихре действия они пролетят незаметно.А 21 апреля в 18:00 на сцене комедия М. Камолетти «Новый год по-французски (Пижама для шестерых)».Главные герои пьесы, Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...Вместе с лауреатом всероссийский и международных фестивалей Липецким симфоническим оркестром выступят (худрук и главный дирижёр Константин Барков) выступят воспитанники липецких музыкальных школы.А липецкая государственная филармония порадует поистине бронебойной постановкой.В воскресенье, 21 апреля, в 12:00 покажут кукольно-драматический спектакль «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» по мотивам сочинения Леонида ФилатоваВ постановке участвуют Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов (главный дирижер Василий Моисеенко). В ролях — артисты Липецкой филармонии Артем Тарасов, Анастасия Пименова, Сергей Колесник. Режиссер — Иван Карпов.Она незамысловато называется «Творчество Евгения Сальникова» и посвящена работам известного художника-земляка, который здравствует в свои 86 лет. Недавно в галерее прошла выставка Сальникова, теперь известный мастер слова подведёт её итог.Вход – любая бумажная купюра.Будет интересно абитуриентам и их родителям.В центре произведения — события критского восстания 1889 года, долгая и мучительная борьба населения острова против иноземного турецкого гнета.Сеансы в 12:00 и в 15:00.