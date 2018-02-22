Общество

вчера, 15:11

В Липецкой области проходит всероссийская акция «Армейский чемоданчик»

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#День защитника Отечества

Акция приурочена ко Дню защитника Отечества.

В рамках празднования Дня защитника Отечества в школах Липецкой области проходит акция «Армейский чемоданчик». Акция проводится с целью приобщения школьников к изучению традиций и истории защиты Отечества на примере своей семьи.

Как сообщает региональное управление молодежной политики, до 16 февраля школьники собирали в импровизированные чемоданы предметы быта и досуга членов семьи, прошедших срочную или профессиональную службу (дембельских альбомов, предметов быта, писем, музыкальных инструментов и т.д.).

В период с 19 по 23 февраля в регионе проводятся классные часы, в рамках которых школьники рассказывают одноклассникам об истории своего защитника Отечества и демонстрируют предметы, связанные с их службой. В фойе школы организуются выставки, размещаются чемоданы, а их содержимое выставляется на обзор.

К акции уже присоединились активисты Российского движения школьников из Добринского, Воловского районов и школ города Липецка. Ребята смогли примерить настоящую армейскую форму, подержать в руках ордена и медали, а также полистать дембельские альбомы солдат. Кители, фуражки, ремни и письма вызвали огромный интерес у школьников.
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#День защитника Отечества

Комментарии (3)

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Неавтофанат

вчера, 16:50
В армии с чемоданами не гуляют! У меня был дембельский чемодан с альбомом. Ещё была в нем тельняшка, какие ещё не носили в сухопутных и десантных войсках. Записная книжка с адресами друзей. Сувениры для родных купил в Москве.
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Горожанин

вчера, 16:22
А клоунские парадки ветеранов швейных войск были ?
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Гость

вчера, 15:52
Если завтра война , если завтра в поход ...было уже так в 39 году
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