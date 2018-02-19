В Челябинской области в детдоме насиловали детей

В Челябинской области воспитанники одного из детских домов заявляют о совершённых в отношении них насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщают приёмные родители детей, пишут местные СМИ.





три приемные семьи заявили о том, что в интернате под Челябинском происходили изнасилования детей. Об этом они узнали от семерых мальчиков 10-14 лет, которых взяли под опеку из этого интерната, уточняет портал. По данным следствия, руководство детского дома и опекуны воспитанников сообщили, что преступления против половой неприкосновенности детей совершил местный житель.



"В результате… был установлен и задержан 51-летний местный житель. По ходатайству следователя СК судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", — говорится в сообщении.



Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "халатность" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.

В интернате под Челябинском массово насиловали сирот, - заявили три приёмные семьи, которые взяли из учреждения под опеку семерых мальчиков 10–14 лет. Дети в мельчайших подробностях рассказали истории, от которых волосы становятся дыбом. Во всех них фигурируют одни и те же люди — четверо педагогов детдома и двое посторонних мужчин. Приёмные мамы забили во все колокола, но арестован только один — посетитель, общавшийся с воспитанниками интерната в так называемом гостевом режиме. В правоохранительных органах не торопятся с выводами, следствие только началось, - пишет портал 74.ru три приемные семьи заявили о том, что в интернате под Челябинском происходили изнасилования детей. Об этом они узнали от семерых мальчиков 10-14 лет, которых взяли под опеку из этого интерната, уточняет портал. По данным следствия, руководство детского дома и опекуны воспитанников сообщили, что преступления против половой неприкосновенности детей совершил местный житель."В результате… был установлен и задержан 51-летний местный житель. По ходатайству следователя СК судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)", — говорится в сообщении.Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "халатность" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.