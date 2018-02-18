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Российские лыжники завоевали серебро на Олимпийских играх

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#Россия #спорт #серебро #медаль #лыжники #ОИ-2018 #Олимпиада
Российские лыжники завоевали серебро на Олимпийских играх

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Серебряная медаль, завоеванная российскими лыжниками в эстафете на Олимпийских играх в Пхёнчхане, равносильна победе. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Игр в Сочи Александр Легков.

В воскресенье российские лыжники выиграли серебряные медали в эстафете 4х10 км. Команду составили 28-летний Андрей Ларьков, 21-летний Александр Большунов, 22-летний Алексей Червоткин и 21-летний Денис Спицов.

"Это серебро равносильно победе. Получается, сохранили серебро, завоеванное на Олимпиаде в Сочи. Конечно, хотелось большего, и сегодня это было возможно, но ничего страшного. Видно было, что все четверо работали прекрасно, у кого-то получилось чуть лучше, у кого-то чуть хуже", - поделился впечатлениями Легков.

"То, что делают молодые, это лучшее, что может быть в лыжных гонках на этой Олимпиаде. Ребята - молодцы, все отработали на сто процентов. Это замечательная победа, победа для всей страны", - добавил он.

Ранее на Играх Спицов завоевал бронзу в гонке на 15 км свободным стилем, Большунов - бронзу в спринте классическим стилем.
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#Россия #спорт #серебро #медаль #лыжники #ОИ-2018 #Олимпиада

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