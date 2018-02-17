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Под Петербургом поезд столкнулся с автобусом

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#Петербург #поезд #автобус #ДТП
Под Петербургом поезд столкнулся с автобусом

Пострадал один человек.

Частный автобус, перевозивший 15 человек, столкнулся с поездом "Ласточка" на железнодорожном переезде в Ленинградской области, пострадал один человек, - сообщил РИА-Новости источник в экстренных службах региона.

"На Рощинском шоссе частный автобус, в котором находились 15 человек, в том числе, трое детей, столкнулся с поездом "Ласточка", — сказал собеседник.

По его словам, пострадал водитель частного автобуса, задержка в движении после ДТП составила порядка 50 минут.

Поезд следовал из Санкт-Петербурга в Москву.

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#Петербург #поезд #автобус #ДТП

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