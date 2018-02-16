Общество

сегодня, 12:01

Липчане активнее всех в России интересуются рецептами блинов

6 663
#рейтинг #Масленица
3
Липчане активнее всех в России интересуются рецептами блинов

В нашем регионе - максимальный объем тематических запросов.

Эксперты "Яндекса" изучили запросы о блинах, которые задавали на Масленицу в прошлом году, и выяснили, какие блины любят в России, из чего их готовят и с чем едят. Кроме того, авторы исследования выяснили самые любознательные регионы РФ.

Самые блинные места России — Липецкая, Воронежская, Тамбовская и Астраханская области. Меньше всего рецептами блинов интересуются на Кавказе, выделяется только Северная Осетия, где их, наоборот, ищут намного чаще, чем в среднем по стране. Для составления топов были изучены запросы со словами «блины» и «блинчики», заданные в масленичную неделю 2017 года. Учитывались только кулинарные запросы, интерес к блинам для штанг и другим несъедобным вещам на результаты не повлиял.В запросах из некоторых городов заметна местная кулинарная специфика. Например, в Татарстане популярны блины на катыке, а в Башкирии на Масленицу кроме обычных блинов готовят тэбикмэки — традиционные блины на манке.

Предпочтения по начинке от региона к региона немного разные. Блины с мясом популярнее на западе страны, с грибами — на юге, с ветчиной — на севере. Рис в блины чаще всего кладут на Дальнем Востоке, а лук — почему-то в Вологодской, Кировской, Нижегородской и соседних с ними областях. Но в целом картина везде примерно одинаковая, главные начинки в большинстве регионов — творог, мясо и сыр. На их долю приходится треть всех запросов про блины с чем-нибудь.
6 663
#рейтинг #Масленица
3

Комментарии (6)

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гостья

41 минуту назад
эх...напеку сегодня панкейков и маффинов и с морсиком их покушаю)
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Дед

сегодня, 13:19
Моя мама замечательно печёт блинчики, этот рецепт достался ей от своей мамы т.е. моей бабушки.Мне в бытность приходилось бывать в разных регионах, от Амура до центральных областей России, пробовать разные приготовления блинчиков, но увы таковых более не встречал.
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никита миронов

сегодня, 12:56
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Липецк

сегодня, 12:28
Опять брехня! нет такой статистики, не надоело все приписывать себе, противно уже стало читать брехню.
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Джисус Крайст

сегодня, 12:25
Не видать вам благодати кто языческий праздник отмечает! Посещайте только христианскую секту! Аминь
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Чистарусский

сегодня, 12:10
«Поскольку этот мир плох, ущербен, человек в нем не может быть счастлив, а если так, то надо ли обустраивать свою жизнь? Русское сознание говорит: нет, все пойдет прахом».
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