Общество

вчера, 18:54

Мать погибшего на тренировке 11-летнего хоккеиста назвала причиной трагедии общую халатность

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#несчастный случай
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Мать погибшего на тренировке 11-летнего хоккеиста назвала причиной трагедии общую халатность

Женщина дала интервью журналистам.

Мать 11-летнего мальчика, погибшего вчера в Ельце на тренировке хоккейной секции, дала интервью "Пятому каналу".

По словам женщины,  трагедию можно объяснить тем, что детям просто не хватало место для отработки ударов.

"У нас два-три тренера на одной площадке, потому что мы относимся к спортшколе, а к ледовому дворцу не имеем никакого отношения. И просто не было места эти броски отрабатывать. Здесь халатность всех", - рассказала ельчанка.

Напомним, что во время тренировки в спортивном комплексе "Ледовый дворец имени Анатолия Тарасова" в шею 11-летнего хоккеиста попала шайба. Мальчик умер от кровоизлияния в мозг.

фото  vk.com/eletsice.
42 7903
#несчастный случай
4

Комментарии (42)

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Спорт до добра не доведет
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Наташа

вчера, 23:59
999, конечно сейчас ей нужно побольше внимание родственников и уберегать от звонков от любопытных журналистов.
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вчера, 23:57
Ольга, родственница потеряла пятилетнего сына. Даже вспоминать не хочу, что с ней было...
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вчера, 23:53
Ни дай бог. Значит успокоительные.
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Ольга

вчера, 23:48
999, как же вам повезло, что вы не теряли близких и не понимаете, как реагирует защитно организм на стресс. Пока она в шоке и не осознает, что произошло. Еще явно и под успокоительными. Самой страшное,это когда она выйдет из ступора. Это вы странные.
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РуХоккей

вчера, 23:46
Голосок у мамаши, Вы ни в себе???Алкашка???!!!У Вас явно ребёнок в секцию хоккея не ходил-это один из самых дорогих видов спорта,там ни то что пить,там есть будет не на что простым рабочим,если сына на хоккей отдать,а есть и по двое водят-это уже откровенно миллионеры!!!!Царствие небесное,малыш.Маме искренние соболезнования!
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999

вчера, 23:37
Странная мать. Голос спокойный. Дальше не буду комментировать...
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Мимо Крокодил

вчера, 23:00
Голосок у мамаши, чучело, а не думаешь, что потерявшие близких могут быть под сильной дозой успокаивающих средств?
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Ольга

вчера, 22:58
Голосок у мамаши, вы глупый? Она явно в жутком шоке или под успокоительными. Что за твари пишут? Теряя близкого человека, головой еще не осознаешь в первое время, что вообще произошло.
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