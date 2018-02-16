Общество
вчера, 18:54
Мать погибшего на тренировке 11-летнего хоккеиста назвала причиной трагедии общую халатность
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Женщина дала интервью журналистам.
Мать 11-летнего мальчика, погибшего вчера в Ельце на тренировке хоккейной секции, дала интервью "Пятому каналу".
По словам женщины, трагедию можно объяснить тем, что детям просто не хватало место для отработки ударов.
"У нас два-три тренера на одной площадке, потому что мы относимся к спортшколе, а к ледовому дворцу не имеем никакого отношения. И просто не было места эти броски отрабатывать. Здесь халатность всех", - рассказала ельчанка.
Напомним, что во время тренировки в спортивном комплексе "Ледовый дворец имени Анатолия Тарасова" в шею 11-летнего хоккеиста попала шайба. Мальчик умер от кровоизлияния в мозг.
фото vk.com/eletsice.
По словам женщины, трагедию можно объяснить тем, что детям просто не хватало место для отработки ударов.
"У нас два-три тренера на одной площадке, потому что мы относимся к спортшколе, а к ледовому дворцу не имеем никакого отношения. И просто не было места эти броски отрабатывать. Здесь халатность всех", - рассказала ельчанка.
Напомним, что во время тренировки в спортивном комплексе "Ледовый дворец имени Анатолия Тарасова" в шею 11-летнего хоккеиста попала шайба. Мальчик умер от кровоизлияния в мозг.
фото vk.com/eletsice.
42 7903
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