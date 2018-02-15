Мэрия Липецка вспомнила о долге через пять лет

Администрации не заплатили за аренду.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск администрации Липецка к местной компании. Управление имущественных и земельных отношений мэрии потребовало от организации уплаты долга за аренду.



Как указано в материалах суда, фирма и администрация Липецка 1 января 2012 года заключили договор об аренде нежилого помещения площадью более 350 квадратных метров в доме №80 по улице Первомайская. Но платежи за использование помещения мэрия в полном объеме не получила. Оказалось, что за июль-декабрь 2012 года организация не заплатила 579 824 рублей. Договор аренды истек до наступления 2013 года, но компания так и не погасила задолженность. С иском о взыскании платежей мэрия обратилась в суд только в конце декабря 2017 года, то есть через пять лет после образования задолженности.



Суд удовлетворил иск городской администрации. Компании придется и вернуть долг по аренде, и оплатить судебные расходы. Или же опротестовать решение в Воронеже.