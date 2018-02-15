Общество

сегодня, 12:30

Мэрия Липецка вспомнила о долге через пять лет

8 1238
#аренда #долг #суд
Мэрия Липецка вспомнила о долге через пять лет

Администрации не заплатили за аренду.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск администрации Липецка к местной компании. Управление имущественных и земельных отношений мэрии потребовало от организации уплаты долга за аренду.

Как указано в материалах суда, фирма и администрация Липецка 1 января 2012 года заключили договор об аренде нежилого помещения площадью более 350 квадратных метров в доме №80 по улице Первомайская. Но платежи за использование помещения мэрия в полном объеме не получила. Оказалось, что за июль-декабрь 2012 года организация не заплатила 579 824 рублей. Договор аренды истек до наступления 2013 года, но компания так и не погасила задолженность. С иском о взыскании платежей мэрия обратилась в суд только в конце декабря 2017 года, то есть через пять лет после образования задолженности.

Суд удовлетворил иск городской администрации. Компании придется и вернуть долг по аренде, и оплатить судебные расходы. Или же опротестовать решение в Воронеже.
8 1238
#аренда #долг #суд

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Наталья

2 минуты назад
Без лоха и жизнь плоха, если ответчик отсутствует или не пишет заявление о сроке давности, то судья принимает решение о взыскании. Поэтому они сейчас все такие решения "по тихому" принимают, без оповещения и приставам отправляют.
ответить

Без лоха и жизнь плоха

12 минут назад
здесь даже адвокат не нужен, чтобы напомнить судье об окончании срока исковой давности
ответить

митрофан

17 минут назад
3 года и можно посылть на ...
ответить

судейский

30 минут назад
законы, нет не слышал .... сужу как левая нога захочет
ответить

Наталья

сегодня, 12:49
Странное решение суда или ответчик не выступал против? Исковая давность , 3 года истекла, как и за коммунальные платежи. Удачно мне списали долг за коммуналку более 13 тысяч и УК ни чего сделать не смогла.
ответить

Виктор

сегодня, 12:48
Интересно, а почему не заявляли о пропуске срока исковой да
ответить

гость

сегодня, 12:48
а как же срок исковой давности или для администрации у суда есть свои законы
ответить

Виктор

сегодня, 12:48
Интересно, а почему не заявляли о пропуске срока исковой да
ответить

Еще в рубрике

Липецкие таможенники обнаружили 10 тонн санкционной мойвы
#санкции
Липецкие таможенники обнаружили 10 тонн санкционной мойвы

8 минут назад

Общество
В местах проведения масленичных гуляний будут работать 84 торговые точки
#Масленица
1
В местах проведения масленичных гуляний будут работать 84 торговые точки

32 минуты назад

Общество
42 нарушения природоохранного законодательства выявлено в Липецкой области в январе
#экология
2
42 нарушения природоохранного законодательства выявлено в Липецкой области в январе

51 минуту назад

Общество
Чиновников наказали за нарушения при покупке мебели за 1,2 млн рублей
#тендер #нарушение #УФАС
3
Чиновников наказали за нарушения при покупке мебели за 1,2 млн рублей

сегодня, 12:54

Общество
В Липецке пройдёт международный хоккейный турнир памяти Олега Пешкова
#Олег Пешков #Липецкий авиацентр
4
В Липецке пройдёт международный хоккейный турнир памяти Олега Пешкова

сегодня, 12:35

Общество
С менеджеров Липецкоблбанка взыщут 751 млн убытков
#суд
9
С менеджеров Липецкоблбанка взыщут 751 млн убытков

сегодня, 12:29

Общество