НЛМК совместно с ЛГТУ организует инженерный чемпионат Case-in в Липецке

Новолипецкий металлургический комбинат (входит в международную Группу НЛМК) совместно с Липецким государственным техническим университетом (ЛГТУ) выступил партнером проведения в Липецке отборочного этапа лиги «Металлургия» VI-го международного инженерного чемпионата «Case-in».





Как сообщает пресс-служба НЛМК, инженерный чемпионат «Case-in» - крупнейшее соревнование по решению инженерных кейсов, в котором принимают участие студенты профильных вузов России и стран СНГ. Он состоит из очных и заочных отборочных этапов на площадках вузов, а также финального этапа, который проходит в Москве. Участники решают инженерный кейс – практическую задачу, в основе которой актуальная отраслевая или производственная ситуация. В 2018 году чемпионат посвящен проблемам развития Арктики.



Студенты ЛГТУ принимают участие в чемпионате второй раз. Ожидается, что в этом году за путевку в финал будут соревноваться 15 команд университета по 4 человека. За десять дней до проведения чемпионата студенческим командам необходимо решить инженерный кейс, который подготовили организаторы и защитить свои идеи перед экспертной комиссией в составе представителей НЛМК и ЛГТУ.



«Новолипецкий комбинат заинтересован в совершенствовании системы подготовки инженерных кадров и формировании инженерной элиты России. Участвуя в чемпионате «Case-in», студенты нашего базового вуза активно включаются в решение реальных проблем промышленных предприятий, перенимают бесценный опыт лучших компаний. Это поможет им еще на студенческой скамье выстроить свою карьерную траекторию и по окончании обучения стать членом команды профессионалов Группы НЛМК», - сообщила директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.



По итогам отборочного этапа лучшая команда студентов ЛГТУ будет представлять регион на финальном этапе чемпионата «Case-in», который традиционно состоится в Москве. В 2017 году сборная команда НЛМК и ЛГТУ уже побеждала и в отборочном, и в финальном этапах конкурса в лиге «Металлургия». Другая команда в составе сотрудников энергетического комплекса комбината заняла третье место в соревнованиях «Лиги молодых специалистов» чемпионата «Case-in».



Официальное открытие отборочного этапа лиги «Металлургия» состоится 21 февраля в 10-00 в зале Ученого совета ЛГТУ (ул. Московская, 30). На следующий день гости чемпионата посетят с экскурсией различные производства НЛМК.