НЛМК Live

сегодня, 11:41

НЛМК совместно с ЛГТУ организует инженерный чемпионат Case-in в Липецке

416
#конкурс
НЛМК совместно с ЛГТУ организует инженерный чемпионат Case-in в Липецке

Новолипецкий металлургический комбинат (входит в международную Группу НЛМК) совместно с Липецким государственным техническим университетом (ЛГТУ) выступил партнером проведения в Липецке отборочного этапа лиги «Металлургия» VI-го международного инженерного чемпионата «Case-in».

Как сообщает пресс-служба НЛМК, инженерный чемпионат «Case-in» - крупнейшее соревнование по решению инженерных кейсов, в котором принимают участие студенты профильных вузов России и стран СНГ. Он состоит из очных и заочных отборочных этапов на площадках вузов, а также финального этапа, который проходит в Москве. Участники решают инженерный кейс – практическую задачу, в основе которой актуальная отраслевая или производственная ситуация. В 2018 году чемпионат посвящен проблемам развития Арктики.

Студенты ЛГТУ принимают участие в чемпионате второй раз. Ожидается, что в этом году за путевку в финал будут соревноваться 15 команд университета по 4 человека. За десять дней до проведения чемпионата студенческим командам необходимо решить инженерный кейс, который подготовили организаторы и защитить свои идеи перед экспертной комиссией в составе представителей НЛМК и ЛГТУ.

«Новолипецкий комбинат заинтересован в совершенствовании системы подготовки инженерных кадров и формировании инженерной элиты России. Участвуя в чемпионате «Case-in», студенты нашего базового вуза активно включаются в решение реальных проблем промышленных предприятий, перенимают бесценный опыт лучших компаний. Это поможет им еще на студенческой скамье выстроить свою карьерную траекторию и по окончании обучения стать членом команды профессионалов Группы НЛМК», - сообщила директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.

По итогам отборочного этапа лучшая команда студентов ЛГТУ будет представлять регион на финальном этапе чемпионата «Case-in», который традиционно состоится в Москве. В 2017 году сборная команда НЛМК и ЛГТУ уже побеждала и в отборочном, и в финальном этапах конкурса в лиге «Металлургия». Другая команда в составе сотрудников энергетического комплекса комбината заняла третье место в соревнованиях «Лиги молодых специалистов» чемпионата «Case-in».

Официальное открытие отборочного этапа лиги «Металлургия» состоится 21 февраля в 10-00 в зале Ученого совета ЛГТУ (ул. Московская, 30). На следующий день гости чемпионата посетят с экскурсией различные производства НЛМК.
416
#конкурс

Еще в рубрике

Более 2 000 работников НЛМК станут участниками профессиональных конкурсов
Более 2 000 работников НЛМК станут участниками профессиональных конкурсов

12.02.2018 13:29

НЛМК Live
Работница НЛМК получила звание «Липчанка года»
#липчанка года
Работница НЛМК получила звание «Липчанка года»

09.02.2018 16:00

НЛМК Live
Группа НЛМК повышает долю собственной генерации на Липецкой площадке с 53% до 59%
#электроэнергия
Группа НЛМК повышает долю собственной генерации на Липецкой площадке с 53% до 59%

07.02.2018 14:35

НЛМК Live
Представители НЛМК стали победителями всероссийского конкурса «Инженер года»
#конкурс
Представители НЛМК стали победителями всероссийского конкурса «Инженер года»

06.02.2018 13:44

НЛМК Live
Все древесные отходы НЛМК станут сырьем для выплавки ферросплавов
Все древесные отходы НЛМК станут сырьем для выплавки ферросплавов

05.02.2018 09:05

НЛМК Live
Более 70% сотрудников Новолипецкого комбината прошли обучение в 2017 году
Более 70% сотрудников Новолипецкого комбината прошли обучение в 2017 году

02.02.2018 09:27

НЛМК Live