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сегодня, 12:34

Липчан научат старинным играм на Масленицу

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#Масленица #музей живой истории
Липчан научат старинным играм на Масленицу

Всех желающих ждут на берегу реки.

В субботу 17 февраля, в Липецке пройдёт открытый мастер-класс по старинным масленичным играм и забавам. Действо запланировано на берегу реки Воронеж в районе улицы Ленина села Сырское (ориентир – горнолыжный центр, от него вниз по течению реки около 500 метров). Место и время выбрано не случайно. Обычай на Масленицу устраивать народные гулянья, сопровождавшиеся играми и забавами, на Руси был распространен повсеместно. Сельская округа нынешнего Липецка, а когда-то города Романова, не была исключением. Одно из мест, где собирались на народные гулянья – как раз луг на берегу реки Воронеж. Участники сыграют в «царя горы», чехарду, определят лучших в традиционных силовых состязаниях, переплясе и исполнении частушек. Заняться возрождением древних традиций решили военно-исторический клуб «Северный Берег», арт-студия «Колесо», военно-спортивный клуб «РИФ», администрация сельского поселения Сырский сельсовет и МБУК «Сырский поселенческий центр культуры и досуга». Необходимые методические и практические рекомендации по проведению мероприятия подготовили известные в регионе фольклористы Владимир Юрьев и Михаил Колотев. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Кубарь", лауреата областного конкурса молодежных проектов.
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#Масленица #музей живой истории

Комментарии (6)

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Петр

28 минут назад
А что эти Олени не знали про игры на масленицу только как водку жрать умееют))))
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забавы маслиничные

52 минуты назад
морду надо бить друг другу
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Таня Валикова

52 минуты назад
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гостья

сегодня, 12:53
"Верующим на масленицу недопустимо участвовать во всеобщем разгуле, объедении и пьянстве, указывают в липецкой митрополии." - ну это же статья ниже......т.е. сейчас все гуляют, а потом резко верующими станут
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Знахарь

сегодня, 12:48
Департамент культуры с Малько опять отдыхает
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гостья

сегодня, 12:39
...да определитесь уже....то нельзя гуляния, то можно....вы что народ то совсем запутали
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