Липчан научат старинным играм на Масленицу

Всех желающих ждут на берегу реки.

В субботу 17 февраля, в Липецке пройдёт открытый мастер-класс по старинным масленичным играм и забавам. Действо запланировано на берегу реки Воронеж в районе улицы Ленина села Сырское (ориентир – горнолыжный центр, от него вниз по течению реки около 500 метров). Место и время выбрано не случайно. Обычай на Масленицу устраивать народные гулянья, сопровождавшиеся играми и забавами, на Руси был распространен повсеместно. Сельская округа нынешнего Липецка, а когда-то города Романова, не была исключением. Одно из мест, где собирались на народные гулянья – как раз луг на берегу реки Воронеж. Участники сыграют в «царя горы», чехарду, определят лучших в традиционных силовых состязаниях, переплясе и исполнении частушек. Заняться возрождением древних традиций решили военно-исторический клуб «Северный Берег», арт-студия «Колесо», военно-спортивный клуб «РИФ», администрация сельского поселения Сырский сельсовет и МБУК «Сырский поселенческий центр культуры и досуга». Необходимые методические и практические рекомендации по проведению мероприятия подготовили известные в регионе фольклористы Владимир Юрьев и Михаил Колотев. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Кубарь", лауреата областного конкурса молодежных проектов.