С улиц Липецка убирают самовольно размещенные торговые объекты

Управление потребительского рынка администрации Липецка приступило к очередному этапу реализации нового подхода в сфере размещения нестационарных торговых объектов. Речь идет как об их упорядочении, так и об улучшении внешнего вида.

В конце прошлой недели 5 киосков было вывезено с дворовых территорий. С теми владельцами, которые не исполнили обязательства по приведению в надлежащее состояние внешнего вида объекта, договор на размещение будет расторгаться в одностороннем порядке, после чего подлежит перемещению, пояснили в управлении потребрынка.

Помимо этого перемещению с городской территории подлежат нестационарные объекты, владельцы которых своевременно не заключили договор по истечении срока действия договора аренды земельного участка, либо договора на размещение, а также объекты, брошенные владельцами.

В ближайшее время запланировано перемещение порядка 40 такого рода объектов, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Фото: lipetskcity.ru