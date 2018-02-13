вчера, 15:50
С улиц Липецка убирают самовольно размещенные торговые объекты
Управление потребительского рынка администрации Липецка приступило к очередному этапу реализации нового подхода в сфере размещения нестационарных торговых объектов. Речь идет как об их упорядочении, так и об улучшении внешнего вида.
В конце прошлой недели 5 киосков было вывезено с дворовых территорий. С теми владельцами, которые не исполнили обязательства по приведению в надлежащее состояние внешнего вида объекта, договор на размещение будет расторгаться в одностороннем порядке, после чего подлежит перемещению, пояснили в управлении потребрынка.
Помимо этого перемещению с городской территории подлежат нестационарные объекты, владельцы которых своевременно не заключили договор по истечении срока действия договора аренды земельного участка, либо договора на размещение, а также объекты, брошенные владельцами.
В ближайшее время запланировано перемещение порядка 40 такого рода объектов, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.
Фото: lipetskcity.ru
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