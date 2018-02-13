Общество

вчера, 15:50

С улиц Липецка убирают самовольно размещенные торговые объекты

20 2393
#благоустройство
С улиц Липецка убирают самовольно размещенные торговые объекты

Управление потребительского рынка администрации Липецка приступило к очередному этапу реализации нового подхода в сфере размещения нестационарных торговых объектов. Речь идет как об их упорядочении, так и об улучшении внешнего вида.

В конце прошлой недели 5 киосков было вывезено с дворовых территорий.  С теми владельцами, которые не исполнили обязательства по приведению в надлежащее состояние внешнего вида объекта, договор на размещение будет расторгаться в одностороннем порядке, после чего подлежит перемещению, пояснили в управлении потребрынка.  

Помимо этого   перемещению с городской территории подлежат нестационарные объекты, владельцы которых своевременно не заключили договор  по истечении срока действия договора аренды земельного участка, либо договора на размещение, а также объекты, брошенные владельцами.

В ближайшее время запланировано перемещение порядка 40 такого рода объектов, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Фото: lipetskcity.ru

20 2393
#благоустройство

Комментарии (20)

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Малый бизнес, - опора власти

8 минут назад
Да, Шанхай не Москва, это там Путин у себя в Москве предлагает не кошмарить малый бизнес, наверное сам с собой там разговаривает, а у нас тут в Шанхае свои законы, здесь Единая Россия не прокатывает, основная масса 18 марта будет голосовать за коммунистов, такая здесь местная политика, наша область, это отдельная страна в России.
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всё по кругу

сегодня, 00:30
одна власть разрешает по закону, другая власть запрещает тоже по закону...чудовищный город конечно, порядка видимо никогда не будет. Матвиенко правильно сказала - Шанхай...
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человек

вчера, 23:56
Люди вы совсем обезумели!!!
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Гость

вчера, 23:52
Все эти ларьки из 90-х, рассадник антисанитарии где происходит торговля контрафактным алкоголем, так же все они незаконно подключены к Электро сетям, к томуже полный список адресов этой блевотины есть в администрации города. Когда приезжала Матвиенко она охарактеризовала нашь город одним словом Шанхай и была прова, после чего ввалила пендель меру и губернатору, вроде как зашевелились начали наводить порядок, потом опять все стихло. Все эти гнилушки находятся подкемто. Продажа обычной продукции давно перестала быть рентабельной. А сейчас в предверии чемпионата мира опять зашевелились либо когото опять из высокопоставленных чиновников ждут с визитом. Конечно в предверии выборов один приезд президента решил бы многие проблемы в нашей глубинке....
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Вопросик

вчера, 23:24
Житель, говорят , нет закона , чтобы их снести ! Во , как ! Импотенты у нас власть ! Беззаконная !
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эколог

вчера, 21:34
когда очистят площадь победы от торгашей и киосков на остановках,да и остановки тож пора убрать,пазики в три ряда стоят и мешают движению,полное безобразие!
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Александр

вчера, 21:27
Лучше это ваше управление из Липецка уберите. Вместе с мэрией.
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Для надоели

вчера, 20:16
Руки и язык,прочь от Тракторного!
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Блин

вчера, 19:45
если еще приедет Валька красные трусы от Липецка ни чего не останется
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Ищу парня для свободных отношений!

вчера, 19:16
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет. Мнe 19, cтpойная, брюнетка, вeceлая и совсем не скромная)) P.S.: денег не надо)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
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