Казаки провели для ельчан праздник наступления Масленицы

Начало сырной седмицы отпраздновали в поселке Ключ Жизни

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Воспитанники воскресной школы Вознесенского кафедрального собора дружно встретили 11 февраля наступление сырной седмицы, которая в народе именуется также масленицей. В гости к ребятам пришли педагоги и ученики воскресных школ храма поселка «Ключ жизни» и Троицкого храма города Ельца.Песни и игры сменяли друг друга веселой чередой. Большим сюрпризом для всех гостей праздника стала встреча с представителями Елецкого казачьего округа. Казаки во главе с атаманом провели для детей увлекательные конкурсы, рассказали о казачьем укладе жизни, традициях и боевом оружии. Завершилась встреча традиционным чаепитием с горячими блинами и калачами, сообщает Елецкая епархия.



