Культура

сегодня, 11:18

Вкусный тур по Липецкой области отметили на международном уровне

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#туризм
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Вкусный тур по Липецкой области отметили на международном уровне

Регион произвёл яркое гастрономическое впечатление.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, проект Липецкого Областного Центра событийного туризма под названием "Вкусный тур по Липецкой области" был отмечен на международном конкурсе "Гастрономическое впечатление/Taste experience-2017" в номинации "Еда в путешествии".

- Сертификат конкурса представителям нашего региона вручили 6 февраля на площадке московского «Экспоцентра», где в формате круглого стола «Российское гостеприимство» обсуждалось развитие гастрономического туризма в России, - отмечают в управлении культуры и туризма. - Мероприятие состоялось в рамках программы 25-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018».

По данным Всемирной туристской организации, побудительным мотивом посещения той или иной страны в 30 процентах случаев является национальная кухня. Эксперты обсудили результаты и перспективы проекта «Гастрономическая карта России» и возможности привлечения туристов на предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Путешественники уже сейчас активно интересуются экскурсиями, мастер-классами и дегустационными сессиями на таких производствах.
2 485
#туризм
1

Комментарии (2)

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ну*ну

сегодня, 11:53
Лучше бы ДЕЛОМ занялись..., а не создавали видимость деловых людей.
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гостья

сегодня, 11:46
всё привлекают и привлекают...когда же поймут, что у нас не туристическая зона, показывать просто туристам нечего
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