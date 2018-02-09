Вкусный тур по Липецкой области отметили на международном уровне

Регион произвёл яркое гастрономическое впечатление.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, проект Липецкого Областного Центра событийного туризма под названием "Вкусный тур по Липецкой области" был отмечен на международном конкурсе "Гастрономическое впечатление/Taste experience-2017" в номинации "Еда в путешествии".



- Сертификат конкурса представителям нашего региона вручили 6 февраля на площадке московского «Экспоцентра», где в формате круглого стола «Российское гостеприимство» обсуждалось развитие гастрономического туризма в России, - отмечают в управлении культуры и туризма. - Мероприятие состоялось в рамках программы 25-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018».



По данным Всемирной туристской организации, побудительным мотивом посещения той или иной страны в 30 процентах случаев является национальная кухня. Эксперты обсудили результаты и перспективы проекта «Гастрономическая карта России» и возможности привлечения туристов на предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Путешественники уже сейчас активно интересуются экскурсиями, мастер-классами и дегустационными сессиями на таких производствах.