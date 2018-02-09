Поиски пропавшего мальчика продолжатся сегодня

Волонтеры и спасатели продолжают обследование русла реки Быстрая Сосна.

Волонтеры липецкого сообщества «Поиск пропавших детей» поделились с GOROD48 снимками с места поисков пропавшего 6 февраля в селе Чернава Измалковского района 9-летнего Давида Вострикова. Накануне днем волонтеры отправились в село. Здесь они помогают спасателям. Поисковики осматривают дно реки Быстрая Сосна, у которой нашли рюкзак школьника, с помощью аппарата «Гном».Содействие в поисках мальчика оказывает и местная власть. Так, волонтеры особо благодарят заместителя главы администрации Измалковского района за организацию полевой кухни. Волонтеры «Поиска пропавших детей» и сегодня отправятся на розыск ребенка. Сбор в 10:00 у ТРЦ «Ривьера». Координаторы сбора Роман (8-920-505-12-13) и Вячеслав (8-905-681-05-18). Всех откликнувшихся просят захватить с собой чай в термосах, тепло одеться, взять провиант.Напомним, 9-летний Давид Востриков 6 февраля около 16 часов 50 минут ушел из школы села Чернава Измалковского района Липецкой области. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: Рост 140-145 сантиметров, плотного телосложения, глаза светло-голубые, волосы светло-русые, короткие. Рюкзак ребенка обнаружили около полыньи на реке. Водолазы обследовали уже более 400 метров дна, но поиски пока не принесли никакого результата. Сегодня Спасатели Г(О)БУ "Управление ГПСС" планирует привлечение дополнительных сил и средств.