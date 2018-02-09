Происшествия

сегодня, 09:23

Поиски пропавшего мальчика продолжатся сегодня

11 4468
#пропавшие без вести #Давид Востриков
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Поиски пропавшего мальчика продолжатся сегодня

Волонтеры и спасатели продолжают обследование русла реки Быстрая Сосна.

Волонтеры липецкого сообщества «Поиск пропавших детей» поделились с GOROD48 снимками с места поисков пропавшего 6 февраля в селе Чернава Измалковского района 9-летнего Давида Вострикова. Накануне днем волонтеры отправились в село. Здесь они помогают спасателям. Поисковики осматривают дно реки Быстрая Сосна, у которой нашли рюкзак школьника, с помощью аппарата «Гном». 

Содействие в поисках мальчика оказывает и местная власть. Так, волонтеры особо благодарят заместителя главы администрации Измалковского района за организацию полевой кухни. Волонтеры «Поиска пропавших детей» и сегодня отправятся на розыск ребенка. Сбор в 10:00 у ТРЦ «Ривьера». Координаторы сбора Роман (8-920-505-12-13) и Вячеслав (8-905-681-05-18). Всех откликнувшихся просят захватить с собой чай в термосах, тепло одеться, взять провиант.

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Напомним, 9-летний Давид Востриков 6 февраля около 16 часов 50 минут ушел из школы села Чернава Измалковского района Липецкой области. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: Рост 140-145 сантиметров, плотного телосложения, глаза светло-голубые, волосы светло-русые, короткие. Рюкзак ребенка обнаружили около полыньи на реке. Водолазы обследовали уже более 400 метров дна, но поиски пока не принесли никакого результата. Сегодня Спасатели Г(О)БУ "Управление ГПСС" планирует привлечение дополнительных сил и средств.
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#пропавшие без вести #Давид Востриков
5

Комментарии (11)

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wert

3 минуты назад
Дед , фамилия и отчество вполне русские.
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Эти найдут!

8 минут назад
Это же ПИАР - ассы! Ребёнок - только предлог прославиться. Жаль!
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Дед

8 минут назад
Участковый с операми и помошниками должен отработать частный сектор в том направлении, где проходил мальчик, может кто, что заметил подозрительное,надеюсь, что они это сделали.Немедля нужно было подлючить кинологов, скоре всего этого сделано не было, кинологи у нас только в Питере и Москве в метро, в результате очередного шухера,привлечь местную администрацию и организовать поиски из числа местных добровольцев, село большое с населением около 3000 человек, при желании и умелой организации это возможно. Спустя три дня непонятна деятельность волонтёров, они что будут искать его в реке, на это есть водолазы.Судя по фото мальчик не славянской внешности с именем "Давид,"поэтому нельзя исключать и религиозный фактор. Очень много вопросов.
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гость

9 минут назад
Котов глава Измалковского района может только полевой едой помочь. Наверно кашей )))) Дайте главе взятку 50 тыс руб и он сразу найдет. ОН МЕНЬШЕ НЕ БЕРЕТ )))) ВСЕ ЗНАЮТ ОБ ЭТОМ)))
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ОК

сегодня, 11:31
Блин, я в шоке. Складывается такое впечатление что многие специально едут туда ради селфи на фоне реально работающих поисковиков, дабы потом все выложить в соцсети и собрать лайки и комменты о том как ты крут. Бог вам судья, селфинутые. Мир сошел с ума! Посрать тоже с палкой ходите?
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Л-а

сегодня, 11:28
Мало информации в статье, чтобы делать предположения.Например, это путь домой всегда через речку? С кем он выходил из школы? Что говорят одноклассники? Есть следы чужие у промоины на момент обнаружения рюкзака?Очертания промоины.Очень много вопросов.И самое главное почему сразу отрабатывая версию утопления не использовали оборудование, которое "лучше видит".
ответить

...

сегодня, 11:23
следы одного ребёнка ведут от берега до полыньи, насчёт рюкзака непонятно, а ещё непонятен смысл улыбона чему-то радующейся мадам возле полевой кухни
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1

сегодня, 11:15
а другие селфи делают и приветы передают
ответить

1

сегодня, 11:14
че они там ищут ? Вон одна на фото сидит с телефоном изучает южный берег Крыма
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wert

сегодня, 10:58
Рюкзак, возможно специально подбросили к реке, чтобы поиски запутать. Если бы он провалился под воду, то логичнее предположить, что он провалился бы вместе с рюкзаком.
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