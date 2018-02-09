Общество

вчера, 16:27

В Липецкой области нашли опасные стеклоочистители

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#стеклоочиститель #незамерзайка
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Жидкость не прошла проверку по содержанию метанола.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, с 1 октября 2017 года по 8 февраля этого года проведено 34 внеплановые проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию стеклоомывающей жидкости.

В ходе проверок отобрано 37 образцов стеклоомывающей жидкости. Согласно протоколам лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» 5 образцов указанной продукции не соответствуют требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору по массовой концентрации метанола.

Стеклоомывающая жидкость с содержанием метанола изъята из оборота в соответствии с протоколами ареста.

Всего по выявленным фактам нарушений действующего законодательства составлено 33 протокола об административных правонарушениях. По состоянию на 8 февраля вынесено 13 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности, наложено штрафов на общую сумму 38 тысяч рублей. Для рассмотрения по подведомственности в суды переданы 4 дела об административных правонарушениях, в правоохранительные органы - 4 материала.

Фото avito.ru
7 1462
#стеклоочиститель #незамерзайка
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Комментарии (7)

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???

вчера, 22:18
А чё бы отдельно взятым гражданам не нажраться санфора или дихлофоса ,тоже бытовая химия ,пейте сколько хочется .
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как-то так

вчера, 20:45
Изопропиловый спирт обладает наркотическим действием. Отравление возможно при вдыхании паров при превышении ПДК. Комулятивными свойствами не обладает. Изопропиловый спирт обладает наркотическим действием. Отравление возможно при вдыхании паров при превышении ПДК. Комулятивными свойствами не обладает. Метанол опасен при попадании внутрь, изопропанол опаснее метанола при вдыхании паров -вывод не надо пить метанол и дышать изопропанолом, европейцы это знают и поэтому у них вся незамерзайка на метаноле, так что выбор за вами.
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1234

вчера, 20:40
Да неужели :) Опасную для алкашей, и абсолютно не опасную для нормальных людей.
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Липчанин

вчера, 20:24
Лутше заливать водку при случи можно похмелиться . А вся незамерзайка отрава.
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ну так

вчера, 19:27
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Вован

вчера, 17:57
Поддерживаю 123 - го. Разрешённые незамерзайки воняют так, что хоть с открытыми окнами езди. Зато без метенола.
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123

вчера, 17:35
МАРАЗМ
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