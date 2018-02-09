В Липецкой области нашли опасные стеклоочистители

Жидкость не прошла проверку по содержанию метанола.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, с 1 октября 2017 года по 8 февраля этого года проведено 34 внеплановые проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию стеклоомывающей жидкости.



В ходе проверок отобрано 37 образцов стеклоомывающей жидкости. Согласно протоколам лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» 5 образцов указанной продукции не соответствуют требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору по массовой концентрации метанола.



Стеклоомывающая жидкость с содержанием метанола изъята из оборота в соответствии с протоколами ареста.



Всего по выявленным фактам нарушений действующего законодательства составлено 33 протокола об административных правонарушениях. По состоянию на 8 февраля вынесено 13 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности, наложено штрафов на общую сумму 38 тысяч рублей. Для рассмотрения по подведомственности в суды переданы 4 дела об административных правонарушениях, в правоохранительные органы - 4 материала.



Фото avito.ru