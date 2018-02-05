Общество

сегодня, 11:01

Липецкие бездомные смогут выбрать президента на железнодорожном вокзале

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#Выборы президента
Липецкие бездомные смогут выбрать президента на железнодорожном вокзале

Председатель горизбиркома Сергей Капцов сообщил о том, что на выборах 18 марта не будет открепительных удостоверений.

Сегодня председатель горизбиркома Липецка Сергей Капцов рассказал на брифинге об изменениях для избирателей на выборах президента России, назначенных на 18 марта.

Сергей Капцов рассказал, что на этих выборах отменены открепительные удостоверения. Также отменено досрочное голосование. А как быть, если липчанин в день выборов будет находиться не дома?

Для этого вплоть до 12 марта любой избиратель должен лично обратиться в любую территориальную избирательную комиссию или (с 25 февраля) в любую участковую избирательную комиссию. Также избиратели могут обратиться в любой МФЦ - на сегодня там уже есть заявления от 260 горожан. В день голосования избиратель при предъявлении паспорта голосует на том избирательном участке, который указан в его отрывом талоне. 

Лица без определенного места жительства, имеющие временную регистрацию и те, кто отдал паспорт на перерегистрацию, смогут проголосовать за президента РФ на железнодорожном вокзале.

- С 15 февраля члены УИК начнут поквартирный и подомовой обход липчан. Основная цель - информирование избирателей  предстоящих выборах и порядке подачи заявления о голосовании по месту нахождения с вручением соответствующей памятки. Во время обхода будет доведена информация инвалидов или престарелых о возможности оформить заявление о голосовании по месту нахождения на дому, - сообщил Сергей Купцов.

По словам Сергея Капцова, 40% горожан не живут по месту регистрации. А некоторые до сих пор живут по паспортам граждан СССР. Следовательно, им нужно заранее побеспокоиться о своём желании участвовать в выборах президента. 

- Я бы оставил досрочное голосование, например. Но решение принимает законодательный орган, - так ответил Сергей Капцов на вопрос GOROD48 о том, почему каждые выборы в стране сопровождаются изменениями избирательного законодательства. 

На половине избирательных участков бюллетени будут обрабатывать КОИБы. Все УИКи в Липецке будут под видеонаблюдением. 
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#Выборы президента

Комментарии (9)

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Я Гриша

28 секунд назад
проголосуют, и тут же грузят в поезд на новую работу в ДУМУ...............думу думать
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медведев

13 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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бомж

14 минут назад
выборы без выбора, Нет. Все бомжи будут голосовать против Путина.
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Боже мой,да всем нас рать

22 минуты назад
Навальный, ну вот постоять часов до16,и посчитать входящих на избирательные участки...Я думаю по стране будет картина явки на избирательные одинаковая. Ну кроме черчни,Адыгеи и подотчётными мастерам нлмк чаплыгыскими быдлами.
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15 марта состоится запись в бомжи на ж/д

42 минуты назад
За левых-1 фанфурь,за правых 2.За ВВП-пузырь Столичной и палка сервилату
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Все Путем

50 минут назад
вся надежда на бомжей
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сегодня, 11:33
А фанфурики выдавать им будут на вокзале?
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Гулевский

сегодня, 11:29
Давно пора!
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Навальный

сегодня, 11:27
Власть так боится, что нормальные люди не пойдут на это голосование, что уже даже бомжам разрешат голосовать???? Заставят голосовать всех военных, полицию, спортсменов, учителей, врачей....но это будет всего лишь 15% явки. Хотя....система выстроена так, что и это покажут как всенародное голосование с 86% "За". Остальные 85% населения страны тупо примет что им навешает на уши зомбоящик.
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