Липецкие бездомные смогут выбрать президента на железнодорожном вокзале

Председатель горизбиркома Сергей Капцов сообщил о том, что на выборах 18 марта не будет открепительных удостоверений.

Сегодня председатель горизбиркома Липецка Сергей Капцов рассказал на брифинге об изменениях для избирателей на выборах президента России, назначенных на 18 марта.



Сергей Капцов рассказал, что на этих выборах отменены открепительные удостоверения. Также отменено досрочное голосование. А как быть, если липчанин в день выборов будет находиться не дома?



Для этого вплоть до 12 марта любой избиратель должен лично обратиться в любую территориальную избирательную комиссию или (с 25 февраля) в любую участковую избирательную комиссию. Также избиратели могут обратиться в любой МФЦ - на сегодня там уже есть заявления от 260 горожан. В день голосования избиратель при предъявлении паспорта голосует на том избирательном участке, который указан в его отрывом талоне.



Лица без определенного места жительства, имеющие временную регистрацию и те, кто отдал паспорт на перерегистрацию, смогут проголосовать за президента РФ на железнодорожном вокзале.



- С 15 февраля члены УИК начнут поквартирный и подомовой обход липчан. Основная цель - информирование избирателей предстоящих выборах и порядке подачи заявления о голосовании по месту нахождения с вручением соответствующей памятки. Во время обхода будет доведена информация инвалидов или престарелых о возможности оформить заявление о голосовании по месту нахождения на дому, - сообщил Сергей Купцов.



По словам Сергея Капцова, 40% горожан не живут по месту регистрации. А некоторые до сих пор живут по паспортам граждан СССР. Следовательно, им нужно заранее побеспокоиться о своём желании участвовать в выборах президента.



- Я бы оставил досрочное голосование, например. Но решение принимает законодательный орган, - так ответил Сергей Капцов на вопрос GOROD48 о том, почему каждые выборы в стране сопровождаются изменениями избирательного законодательства.



На половине избирательных участков бюллетени будут обрабатывать КОИБы. Все УИКи в Липецке будут под видеонаблюдением.

