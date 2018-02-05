В Липецке рано утром сгорел дом

Огонь уничтожил первый этаж строения

В 05:49 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании жилого в Липецком районе, селе Ленино, на ул. Молодежная, д. 56.



В результате загорания огнем уничтожена мансарда на площади 120 кв.м, повреждена внутренняя отделка 1-го этажа на площади 20 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.