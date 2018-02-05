Происшествия

сегодня, 11:05

В Липецке рано утром сгорел дом

3 974
#пожар
1
В Липецке рано утром сгорел дом

Огонь уничтожил первый этаж строения

В 05:49 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании жилого в Липецком районе, селе Ленино, на ул. Молодежная, д. 56.

В результате загорания огнем уничтожена мансарда на площади 120 кв.м, повреждена внутренняя отделка 1-го этажа на площади 20 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
3 974
#пожар
1

Комментарии (3)

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медведев

11 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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смешно

сегодня, 11:40
Напишите еще - сгорел сарай или баня. Вот всем интересно будет!
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Грамотеи

сегодня, 11:12
Жилого чего ???????
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