Ельчанку с доходом в 400 рублей признали банкротом

На иждивении у женщины есть дети.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решении и признании банкротом 37-летней жительницы города Елец. В отношении финансово несостоятельной женщины открыли процедуру реализации имущества.



Ельчанка сама заявила суду о своей несостоятельности. Женщина подала иск о банкротстве в ноябре 2017 года. Ельчанка указала, что не может расплатиться с долгами в 635 837 рублей. В доказательство она предоставила справку о своих доходах. С января по августа 2017 года ельчанка получила всего 400 рублей. При этом у женщины на иждивении есть несовершеннолетние дети, а вот имущества в счет погашения кредитов нет. Вместе с этим ельчанка нашла 40 000 рублей на оплату услуг временного финансового управляющего.



Теперь ему в течение пяти месяцев нужно постараться найти пути погашения долгов, в том числе посредством поиска имущества банкрота.