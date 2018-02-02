Общество

28 минут назад

Ельчанку с доходом в 400 рублей признали банкротом

229
#банкротство #доход #суд
1
Ельчанку с доходом в 400 рублей признали банкротом

На иждивении у женщины есть дети.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решении и признании банкротом 37-летней жительницы города Елец. В отношении финансово несостоятельной женщины открыли процедуру реализации имущества.

Ельчанка сама заявила суду о своей несостоятельности. Женщина подала иск о банкротстве в ноябре 2017 года. Ельчанка указала, что не может расплатиться с долгами в 635 837 рублей. В доказательство она предоставила справку о своих доходах. С января по августа 2017 года ельчанка получила всего 400 рублей. При этом у женщины на иждивении есть несовершеннолетние дети, а вот имущества в счет погашения кредитов нет. Вместе с этим ельчанка нашла 40 000 рублей на оплату услуг временного финансового управляющего.

Теперь ему в течение пяти месяцев нужно постараться найти пути погашения долгов, в том числе посредством поиска имущества банкрота.
229
#банкротство #доход #суд
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Сурок Мальчик предсказал раннюю весну в Липецке
#День сурка
3
Сурок Мальчик предсказал раннюю весну в Липецке

27 минут назад

Общество
Рейтинг автобусов, которых не дождешься
#транспорт
8
Рейтинг автобусов, которых не дождешься

сегодня, 11:05

Общество
Бывшей замначальнику УФСИН грозит от трех до десяти лет колонии за пропавшее масло
#коррупция
3
Бывшей замначальнику УФСИН грозит от трех до десяти лет колонии за пропавшее масло

сегодня, 10:50

Общество
В Липецке проведут игру «23 февраля»
#игра #День защитника Отечества
В Липецке проведут игру «23 февраля»

сегодня, 10:34

Общество
На реабилитацию наркоманов потратят 4,3 млн рублей
#наркомания #реабилитация #тендер
24
На реабилитацию наркоманов потратят 4,3 млн рублей

сегодня, 10:11

Общество
Липчанин просит отремонтировать целую улицу
#улица #ремонт #инициатива
7
Липчанин просит отремонтировать целую улицу

сегодня, 09:55

Общество