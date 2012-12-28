Липчанин хотел поменять рубли на юани и нарвался на мошенников

А ещё один потерпевший заказал себе мультфильм.

Мошенники продолжают обманывать липчан под самими неожиданными предлогами. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 45-липчанин в Telegram-канале связался с меняющим валюту незнакомцем. Липчанин хотел поменять рубли на юани, перевёл 13 000 рублей, но юани (их должны были перевести на виртуальный кошелёк) так и не получил.22-летней липчанке 1 апреля сообщили о выигрыше 50 000 рублей. Чтобы получить денежный приз, нужно было заплатить комиссию. Девушка перевела мошенникам 6 000 рублей. И даже народная мудрость «1 апреля никому не верю» её не остановила.Один пострадавший от мошенников решил воспользоваться предложением о выполнении работ по созданию мультфильма. За работу он заплатил 3 000 рублей, но ролик так и не увидел: за мультипликаторов выдавали себя мошенники.75-летний мужчина решил заработать на бирже и перевёл мошенникам 15 000 рублей.Ещё одной потерпевшей предложили в Telegram оптовую партию препаратов от клещей для животных — женщина перевела мошенникам 40 000 рублей.Один мужчина заказал на сайте объявлений крепление для велосипеда на крышу автомобиля. Заплатив 8 000 рублей, товар он так и не получил.Ещё одна женщина заказала за 44 000 рублей телефон и его доставку и осталась ни с чем.