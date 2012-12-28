Три человека, в том числе двухлетний ребёнок, серьёзно пострадали при пожаре в Добринском районе
Происшествия
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сегодня, 14:55
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Липчанин хотел поменять рубли на юани и нарвался на мошенников
А ещё один потерпевший заказал себе мультфильм.
22-летней липчанке 1 апреля сообщили о выигрыше 50 000 рублей. Чтобы получить денежный приз, нужно было заплатить комиссию. Девушка перевела мошенникам 6 000 рублей. И даже народная мудрость «1 апреля никому не верю» её не остановила.
Один пострадавший от мошенников решил воспользоваться предложением о выполнении работ по созданию мультфильма. За работу он заплатил 3 000 рублей, но ролик так и не увидел: за мультипликаторов выдавали себя мошенники.
75-летний мужчина решил заработать на бирже и перевёл мошенникам 15 000 рублей.
Ещё одной потерпевшей предложили в Telegram оптовую партию препаратов от клещей для животных — женщина перевела мошенникам 40 000 рублей.
Один мужчина заказал на сайте объявлений крепление для велосипеда на крышу автомобиля. Заплатив 8 000 рублей, товар он так и не получил.
Ещё одна женщина заказала за 44 000 рублей телефон и его доставку и осталась ни с чем.
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