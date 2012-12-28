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В Липецке горел мясной отдел в «Пятёрочке»
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231
22 минуты назад
1

В Липецке горел мясной отдел в «Пятёрочке»

А при пожаре в Усманском районе пострадал 63-летний мужчина.

8 апреля в 21:45 в Липецке по улице 15 микрорайон, 18а горело помещение мясного отдела «Naturliche» в магазине «Пятёрочка». Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, порошком огнетушителя было повреждено холодильное оборудование и товар на площади 10 квадратных метров.

Днём на улице Минской в Липецке горел мусор на площади 30 квадратных метров.



Вечером 8 апреля в селе Поддубровка Усманского района горел деревянный жилой дом по улице Лазовка. При пожаре пострадал 63-летний мужчина. 

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Огнём были уничтожены кровля дома по всей площади и внутренняя отделка комнат на площади 20 квадратных метров.

Днём в посёлке Новая Жизнь горел дом по улице Морской. Огнём была уничтожена внутренняя отделка и кровля дома по всей площади.

В Грязинском районе в СНТ «Тракторостроитель – 5» сгорела надворная постройка по улице Зимней.

Фото, видео - vk.com/15mcrlipetsk

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Комментарии (1)

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Эх
16 минут назад
Хорошо, если постралавшего тушителя не заставят платить ущерб за холодильник и колбасу
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