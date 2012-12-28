В Липецке горел мясной отдел в «Пятёрочке»

А при пожаре в Усманском районе пострадал 63-летний мужчина.

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Днём в посёлке Новая Жизнь горел дом по улице Морской. Огнём была уничтожена внутренняя отделка и кровля дома по всей площади.



В Грязинском районе в СНТ «Тракторостроитель – 5» сгорела надворная постройка по улице Зимней.



Фото, видео - vk.com/15mcrlipetsk

Огнём были уничтожены кровля дома по всей площади и внутренняя отделка комнат на площади 20 квадратных метров.Днём в посёлке Новая Жизнь горел дом по улице Морской. Огнём была уничтожена внутренняя отделка и кровля дома по всей площади.В Грязинском районе в СНТ «Тракторостроитель – 5» сгорела надворная постройка по улице Зимней.

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