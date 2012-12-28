«Дан наказ ему на завтра»: депутаты горсовета сформировали список первоочередных работ в своих округах
Три человека, в том числе двухлетний ребёнок, серьёзно пострадали при пожаре в Добринском районе
Происшествия
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22 минуты назад
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В Липецке горел мясной отдел в «Пятёрочке»
А при пожаре в Усманском районе пострадал 63-летний мужчина.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, порошком огнетушителя было повреждено холодильное оборудование и товар на площади 10 квадратных метров.
Днём на улице Минской в Липецке горел мусор на площади 30 квадратных метров.
Вечером 8 апреля в селе Поддубровка Усманского района горел деревянный жилой дом по улице Лазовка. При пожаре пострадал 63-летний мужчина.
Огнём были уничтожены кровля дома по всей площади и внутренняя отделка комнат на площади 20 квадратных метров.
Днём в посёлке Новая Жизнь горел дом по улице Морской. Огнём была уничтожена внутренняя отделка и кровля дома по всей площади.
В Грязинском районе в СНТ «Тракторостроитель – 5» сгорела надворная постройка по улице Зимней.
Фото, видео - vk.com/15mcrlipetsk
Днём в посёлке Новая Жизнь горел дом по улице Морской. Огнём была уничтожена внутренняя отделка и кровля дома по всей площади.
В Грязинском районе в СНТ «Тракторостроитель – 5» сгорела надворная постройка по улице Зимней.
Фото, видео - vk.com/15mcrlipetsk
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