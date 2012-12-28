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Происшествия
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16 минут назад
В Липецкой области пятые сутки ищут пропавшего в лесу пенсионера
В поисках пенсионера уже приняли участие более 150 человек. Ими пройдено 386 километров. К липчанам присоединились поисковики из Москвы, Тамбова и Воронежа.
Приметы Владимира Реутина: рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы (имеются залысины), серые глаза. Был одет в зелёную куртку, коричневую рубашку, фиолетовые штаны, тёмную шапку, обут в чёрные сапоги. С собой были топор и пила.
Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Липецкой области, в поисках пенсионера уже приняли участие более 150 человек. К липчанам присоединились поисковики из Москвы, Тамбова и Воронежа.
На данный момент поисковиками уже пройдено 386 километров. Поиск осложняется заболоченной местностью и сложностью прохождения лесного массива.
Фото - vk.com/liza_alert_lipetsk
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