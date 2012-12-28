Три человека, в том числе двухлетний ребёнок, серьёзно пострадали при пожаре в Добринском районе
«Дан наказ ему на завтра»: депутаты горсовета сформировали список первоочередных работ в своих округах
Общество
191
30 минут назад
5
Часы на Плехановском спуске демонтируют
На их месте высадят цветочную композицию, посвященную году семьи.
«В «Зеленхозе» для липецких клумб вырастили 700 тысяч растений, их посеяли в конце зимы, а уже 1 мая они будут радовать жителей и гостей города своим цветением. Всего более 100 сортов разнообразной рассады. Среди них знакомые нам бархотки, петуньи, бегонии», — сообщает пресс-служба мэрии.
0
0
5
0
2
Комментарии (5)