Часы на Плехановском спуске демонтируют

На их месте высадят цветочную композицию, посвященную году семьи.



Мэрия Липецка сообщила о планах по озеленению города на эту весну. На площади Героев высадят цветник из бегоний и цинерарий в виде звезды. А на Плехановском спуске демонтируют клумбу в виде часов и посадят новую цветочную композицию, посвященную Году Семьи.«В «Зеленхозе» для липецких клумб вырастили 700 тысяч растений, их посеяли в конце зимы, а уже 1 мая они будут радовать жителей и гостей города своим цветением. Всего более 100 сортов разнообразной рассады. Среди них знакомые нам бархотки, петуньи, бегонии», — сообщает пресс-служба мэрии.