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сегодня, 10:34
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Большая черепаха гуляет по «Елецкому»

Теперь пресмыкающееся липчане сняли крупным планом и зоологи смогли определить его вид.

В микрорайоне «Елецкий» снова заметили черепаху. Напомним, 7 апреля черепаху видели в пруду между Сырским Рудником и микрорайоном «Елецкий». А 8 апреля в «Елецком» липчанка Светлана Ладанюк во время прогулки с собакой сфотографировала черепаху уже крупный планом.

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По этим снимкам зоологи смогли определить вид черепахи из «Елецкого». Как рассказал GOROD48 заместитель директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе Владимир Сарычев, липчане заметили аборигенный вид — Европейскую болотную черепаху. Но она находится не в своём естественном месте обитания.

Европейская болотная черепаха занесена в Красную книгу Липецкой области. В нашем регионе живёт всего несколько десятков особей этого животного. Естественная среда их обитания — долина реки Воронеж и пойменные озёра вокруг реки. Сейчас ареал обитания таких черепах сместился к Воронежскому заповеднику в Усманском районе.

Но болотных черепах видели и в Лебяжьем озере у Сухоборья в Грязинском районе, а также в Добровском районе. Зоологи предполагают, что, скорее всего, и там, и в «Елецком» встречают не липецких болотных черепах, а болотных черепах, которых липчане привозят с отдыха на юге и на Волге.
черепаха
животные
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Садовод.
5 минут назад
В пруду на старом телецентра живут такие черепахи.
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сосед
28 минут назад
По дворам гуляет?
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Коммунист
54 минуты назад
Суп из черепах очень вкусный. Когда бываю в Тайланде с лекциями о строительстве коммунизма всегда ем его
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Пресмыкающиеся липчане
59 минут назад
Прекратите, пожалуйста, заводить себе животных. Рожайте детей.
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Викторм
сегодня, 10:52
Мне больше интересен пруд, на очистку которого был сыгран тендер, деньги освоены и акты подписаны. Где следственные мероприятия?
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Алекс
51 минуту назад
* купили .....
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Animal Planet
сегодня, 10:52
В прошлом году на Елецком мкр на помойку выставили клетку вроде бы умершей морской свинкой,то есть не люди,даже не похоронили ее,а просто выставили на мусорку. Выбрасывают жители Елецкого кошек и собак в большом количестве.
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Печалька
сегодня, 10:40
Возможно, наигрались и выкинули. Как кошек и собак.
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Лариса
сегодня, 10:39
Ну сфотографировала, а что потом? Черепаха будет и дальше гулять сама по себе?
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Егор
19 минут назад
А что с ней нужно сделать? Пусть гуляет и живет на воле, как и все ее собратья.
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