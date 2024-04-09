Три человека, в том числе двухлетний ребёнок, серьёзно пострадали при пожаре в Добринском районе
Общество
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сегодня, 10:34
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Большая черепаха гуляет по «Елецкому»
Теперь пресмыкающееся липчане сняли крупным планом и зоологи смогли определить его вид.
По этим снимкам зоологи смогли определить вид черепахи из «Елецкого». Как рассказал GOROD48 заместитель директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе Владимир Сарычев, липчане заметили аборигенный вид — Европейскую болотную черепаху. Но она находится не в своём естественном месте обитания.
Европейская болотная черепаха занесена в Красную книгу Липецкой области. В нашем регионе живёт всего несколько десятков особей этого животного. Естественная среда их обитания — долина реки Воронеж и пойменные озёра вокруг реки. Сейчас ареал обитания таких черепах сместился к Воронежскому заповеднику в Усманском районе.
Но болотных черепах видели и в Лебяжьем озере у Сухоборья в Грязинском районе, а также в Добровском районе. Зоологи предполагают, что, скорее всего, и там, и в «Елецком» встречают не липецких болотных черепах, а болотных черепах, которых липчане привозят с отдыха на юге и на Волге.
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