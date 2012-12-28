Три человека, в том числе двухлетний ребёнок, серьёзно пострадали при пожаре в Добринском районе
Происшествия
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59 минут назад
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На грязинской трассе столкнулись «Калина» и «семерка»: пострадали оба водителя
Один из пострадавших госпитализирован, второй — направлен на амбулаторное лечение.
По данным ГИБДД, 46-летний водитель «ВАЗа» не уступил дорогу «Калине». Водитель «семерки» направлен на амбулаторное лечение, а «Лады» — госпитализирован.
Эта авария стала вчера единственной, в которой пострадали люди.
«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3858 нарушений правил дорожного движения.
К административной ответственности привлечены четверо пьяных водителей, и 89 не использовавших ремни безопасности.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3605 случаев превышения скорости», — рассказали в УГИБДД по Липецкой области.
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