На грязинской трассе столкнулись «Калина» и «семерка»: пострадали оба водителя

Один из пострадавших госпитализирован, второй — направлен на амбулаторное лечение.





Вечером 8 апреля на дороге Липецк – Грязи столкнулись автомобили «ВАЗ-21074» и «Лада Калина». В аварии пострадали оба водителя.По данным ГИБДД, 46-летний водитель «ВАЗа» не уступил дорогу «Калине». Водитель «семерки» направлен на амбулаторное лечение, а «Лады» — госпитализирован.Эта авария стала вчера единственной, в которой пострадали люди.«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3858 нарушений правил дорожного движения.К административной ответственности привлечены четверо пьяных водителей, и 89 не использовавших ремни безопасности.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3605 случаев превышения скорости», — рассказали в УГИБДД по Липецкой области.