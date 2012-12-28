В подошве кроссовок для обвиняемого нашли два телефона

Проводится проверка.

В комнате приема посылок и передач следственного изолятора №1 при досмотре посылки обвиняемому были обнаружены и изъяты два мобильных телефона, спрятанные в подошве кроссовок под стелькой.«По данному факту проводится проверка. Отметим, что передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 10 000 рублей в соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.