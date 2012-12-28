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Происшествия
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сегодня, 12:01
В подошве кроссовок для обвиняемого нашли два телефона
Проводится проверка.
«По данному факту проводится проверка. Отметим, что передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 10 000 рублей в соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.
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