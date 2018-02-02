Общество
вчера, 15:38
В Липецке просят продлить еще один автобус
26 7389
Теперь речь о маршруте №30.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Артем Шелест вынес на народное голосование предложение продлить до 28-го микрорайона автобус. Пассажир указывает на маршрут №30.
- Предлагаю продлить автобус №30 «НЛМК- м-н Елецкий» до 28-го микрорайона. Липчанам вечером очень сложно уехать от ТРЦ "Ривьера" домой, №330 и №347 ходят только до 19-20 часов, а идти на №22 и №30
далековато и проблематично. Между тем, №24а ходит очень редко, а в выходные и вовсе считается маршрутом-призраком, - указывает Артем Шелест.
Предложение о продлении маршрута №30 в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 3 марта. Если к этому сроку инициативу поддержат свыше 500 пользователей ресурса, то идею обсудят в мэрии Липецка.
- Предлагаю продлить автобус №30 «НЛМК- м-н Елецкий» до 28-го микрорайона. Липчанам вечером очень сложно уехать от ТРЦ "Ривьера" домой, №330 и №347 ходят только до 19-20 часов, а идти на №22 и №30
далековато и проблематично. Между тем, №24а ходит очень редко, а в выходные и вовсе считается маршрутом-призраком, - указывает Артем Шелест.
Предложение о продлении маршрута №30 в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 3 марта. Если к этому сроку инициативу поддержат свыше 500 пользователей ресурса, то идею обсудят в мэрии Липецка.
26 7389
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