Общество

вчера, 15:38

В Липецке просят продлить еще один автобус

26 7389
#транспорт #инициатива
8
В Липецке просят продлить еще один автобус

Теперь речь о маршруте №30.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Артем Шелест вынес на народное голосование предложение продлить до 28-го микрорайона автобус. Пассажир указывает на маршрут №30.

- Предлагаю продлить автобус №30 «НЛМК- м-н Елецкий» до 28-го микрорайона. Липчанам вечером очень сложно уехать от ТРЦ "Ривьера" домой, №330 и №347 ходят только до 19-20 часов, а идти на №22 и №30
далековато и проблематично. Между тем, №24а ходит очень редко, а в выходные и вовсе считается маршрутом-призраком, - указывает Артем Шелест.

Предложение о продлении маршрута №30 в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 3 марта. Если к этому сроку инициативу поддержат свыше 500 пользователей ресурса, то идею обсудят в мэрии Липецка.
26 7389
#транспорт #инициатива
8

Комментарии (26)

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ПАССАЖИР

15 минут назад
КОРРЕСПОНДЕНТ - ДЕБИЛ. ПРОДЛЕВАЮТ НЕ АВТОБУС, А АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ.
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111

50 минут назад
Тогда уж до Рудника. А то с Рудника на НЛМК НИ КАК . Да и 19 как др. конец города - с пересадками
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НЕ ПРОДЛЕВАТЬ, а СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ

вчера, 21:14
кто ЗА????
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Палка

вчера, 21:12
Хохленок тот самый, моя родина мухосранск зачуханный!
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анна

вчера, 20:20
Нужны новые маршруты. Сколько уже много говорили. Почему не пустить маршрут с ЛТЗ на Сырский рудник. Город растет, а количество маршрутов нет, только продляется.
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Машка

вчера, 20:00
Недавно наткнулась на блог чувихи которая накачала пичушку своему мужу дома с помощью правой руки , в начале не поверила, но решила с мужем попробовать. Через неделю мы оба были в шоке от результата: помаленьку выросла в размерах пичушка, за одно подкачались и яички плюс попка тоже подтянулась, а я убрала в бедрах пару сантиметров. Да и главное что не надо ничего делать, я просто взяла его пичушку в руку и гоняла лысого до седьмого пота, да и по времени всего где-то 20-30 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачать сикун, вот тот блог --- https://drochook.pisylek.com
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кокс

вчера, 19:57
почему-то №324 и №346 в особенности идут одни за одним а муниципальные №24 и №24 а ходят очень плохо и не когда часто не ходили №24 и №24 а а на сады снимут когда весна * и время работы сокращается сейчас от Чаплыгин Шоссе идет на Сырский в 23 40 весной в 22 37 будет уходить если снимут автобусы с линии на сады
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кокс

вчера, 19:54
Люда, практика заездов по маршруту и продление маршрутов не нова а вопрос как часто они ходят должен быть к администрации города * №24 ходит раз в час а частный №315 каждые 8-13 мин
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Тренер

вчера, 19:45
Вы вкурсе что теперь что бы * тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Люда

вчера, 19:36
Павел, абсолютно верно
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