Культура

сегодня, 17:01

В Ельце выставят реплики древних орудий

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#выставка #музей
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В Ельце выставят реплики древних орудий

На выставке будут представлены реконструкции каменных и костяных орудий палеолита, иллюстрации процесса изготовления этих орудий и скульптурный образ древнего мастера за работой.

9 февраля в филиале Елецкого городского краеведческого музея - музее народных промыслов  откроется выставка «Технологии каменного века».

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, на выставке будут представлены реконструкции каменных и костяных орудий палеолита, иллюстрации процесса изготовления этих орудий и скульптурный образ древнего мастера за работой. Все реплики-реконструкции были подтверждены реальными каменными и костяными орудиями того времени, которые хранятся в фондах музея. На выставке будут раскрыты сложные процессы охоты, строительства жилищ, шитья одежды, розжига огня в каменном веке.

Музей народных ремесел и промыслов открылся 18 мая 2007 года в здании, построенном Елецким купцом и промышленником Александром Николаевичем Заусайловым как ясли-приют для работниц его табачной фабрики. Здание из красного кирпича построено по проекту архитектора Э. Вильфарта в стиле модерн. Основные направления деятельности музея: сохранение находящихся на грани исчезновения ремесел и промыслов, их развитие и возрождение; проведение научной работы, организация туризма и массового отдыха. Залы музея знакомят посетителей с кожевенным, кузнечным, гончарным, валяльным промыслами, Елецкой рояльной гармоникой, лозоплетением, резьбой по дереву, ткачеством, вышивкой, плетением лаптей. Наибольшей популярностью пользуется зал всемирно известного елецкого кружева, в котором можно увидеть, как под звон коклюшек рождается кружевной узор. В музее также можно познакомиться с техникой ткачества, бисероплетения, лоскутного шитья, тряпичной куклы, прессованной флористики, послушать звучание елецкой рояльной гармоники.

Выставка «Технологии каменного века» будет работать по 14 марта. 

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#выставка #музей
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