В Липецке встанут на борьбу со сквернословием

3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой.

А накануне, 1 февраля, в Липецкой областной детской библиотеке состоится беседа «Сила слова, или Яд сквернословия», приуроченная к этому дню. Ведущая расскажет о том, что происходит сейчас с русским языком, насколько он засорён словами-паразитами, сленговыми выражениями и бранными словами и озвучит законодательные меры по пресечению использования нецензурных выражений. Библиотекарь расскажет об опасностях распространения сквернословия и объяснит, каким образом оно пагубно влияет на здоровье человека.



К мероприятию будет оформлена тематическая выставка. Читатели смогут познакомиться с интересными изданиями, которые позволят расширить словарный запас: книгами афоризмов, пословиц и поговорок русского языка, словарём молодёжного сленга, энциклопедией народной мудрости и другими.