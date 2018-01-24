Общество

43 минуты назад

В Липецке встанут на борьбу со сквернословием

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#сквернословие #мат
В Липецке встанут на борьбу со сквернословием

3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой.

А накануне, 1 февраля, в Липецкой областной детской библиотеке состоится беседа «Сила слова, или Яд сквернословия», приуроченная к этому дню. Ведущая расскажет о том, что происходит сейчас с русским языком, насколько он засорён словами-паразитами, сленговыми выражениями и бранными словами и озвучит законодательные меры по пресечению использования нецензурных выражений. Библиотекарь расскажет об опасностях распространения сквернословия и объяснит, каким образом оно пагубно влияет на здоровье человека.

К мероприятию будет оформлена тематическая выставка. Читатели смогут познакомиться с интересными изданиями, которые позволят расширить словарный запас: книгами афоризмов, пословиц и поговорок русского языка, словарём молодёжного сленга, энциклопедией народной мудрости и другими.
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#сквернословие #мат

Комментарии (7)

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Логика

6 минут назад
уж лучше бы боролись с такими словами прАстигаспАди лайфхак, крафтовый, бьюти и т.д., ладно бы не было бы своих слов...можно было и лайфхк использовать, но колонка "полезные советы" была еще лет 30 назад
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Андрюша. Жабин. из. Чаплыгина

8 минут назад
а. я. натуральное. быдло. и. чмо. и. кроме. матерных. слов. других. не. знаю.
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1

10 минут назад
Скверных слов в русском языке всего 3. Это мужской половой орган, женский половой орган и глагол, описывающий процесс слияния двух предыдущих. Обусловлено это главным образом, что близких по смыслу литературных слов в русском языке нет (кроме медицинских терминов).
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Олея

11 минут назад
Не смешите людей!!!Вы не русский человек,если не ругаетесь матом!!!Не ругаются только убогие чистоплюи!!!
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Rarius

25 минут назад
Надо тогда сначала словарь скверных слов выпустить, а уж потом опираясь на него бороться со сквернословием. А то некоторые путают литературные слова со скверными. А вообще эти слова убирают чтобы иностранные хозяева не боялись что их русскоговорящие рабы говорят... да и на войне с немцами при радиопереговорах летчики наши общались кратко, быстро и четко на непереводимом для немцев языке, победили! А "профессора" того надо бы гнать в зашей!
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Наивная

32 минуты назад
Не, в натуре, чоткая мысль...
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Шнырь

32 минуты назад
Ну редакторы, ну с картинкой могёте рассмешить, пацаны вооще ребята
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