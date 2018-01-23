20-летний студент вытащил из полыньи деда с помощью ружья

В Липецкой области 20-летний студент технического университета Максим Пендюрин спас во время охоты своего деда, провалившегося в полынью.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, 16 января Маским охотился с родным дедом в окрестностях села Ксизово Задонского района. Собака охотников взяла лисий след и побежала в сторону реки Дон, где провалилась под лед. Дед студента попытался достать животное и сам оказался в полынье.

Когда крики о помощи услышал Максим,собака уже утонула. Подбежав к берегу студент разрядил ружье, чтобы использовать его в качестве спасательного шеста и вытянул старика на берег.



