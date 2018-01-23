В Липецке на карантине 43 класса в 8 школах

В Липецке за прошлую неделю заболели 3915 человек.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по причине отсутствия на уроках более 20% учеников на карантине по ОРВИ находятся 43 класса в 8 школах Липецка: № 14, 16, 33, 38, 52, 65, 68, 77. Всем руководителям образовательных учреждений указано на необходимость систематического проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и ОРВИ.

Напомним, за неделю с 15 по 21 января в Липецкой области зарегистрирован 5431 случай ОРВИ (случаев гриппа не выявлено), среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет – 74,8% всех случаев за неделю. В Липецке за прошлую неделю заболели 3915 человек, 76,5% всех случаев зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет.