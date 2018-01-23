Здоровье

сегодня, 09:51

В Липецке на карантине 43 класса в 8 школах

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#карантин #ОРВИ #грипп
В Липецке на карантине 43 класса в 8 школах

В Липецке за прошлую неделю заболели 3915 человек.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая,  по причине отсутствия на уроках более 20% учеников на карантине по ОРВИ находятся 43 класса в 8 школах Липецка: № 14, 16, 33, 38, 52, 65, 68, 77. Всем руководителям образовательных учреждений указано на необходимость систематического проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и ОРВИ.  

Напомним, за неделю с 15 по 21 января в Липецкой области зарегистрирован 5431 случай ОРВИ (случаев гриппа не выявлено), среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет – 74,8% всех случаев за неделю. В Липецке за прошлую неделю заболели 3915 человек, 76,5% всех случаев зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет.

2 974
#карантин #ОРВИ #грипп

Комментарии (2)

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Борис

20 минут назад
И все дети на площадках играют, никто дома не сидит, не лечится.
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Yes

сегодня, 10:07
Ну что, давайте подождём пока заболеет побольше детей, пока зсполнятся все больничные койки, пока раскупятся все лекарства, пока у врачей не отсохнут ноги по вызовам бегать. И только потом закроем все школы
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