В перевернувшемся в Липецкой области автомобиле пострадали двое

19 января в Липецке в 13.45 на ул. Горького 34-летний водитель «Дэу-Нексии» допустил наезд на 11-летнюю школьницу, которая с травмой госпитализирована.

В тот же день в Липецке в 19.15 на ул. Космонавтов» 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай», допустила наезд на 17-летнего парня, который получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

20 января в Измалковском районе 32-летний водитель грузовика «Фрейтлайнер» по предварительным данным выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Скания» под управлением 40-летнего мужчины. В результате оба водителя с травмами госпитализированы.

Тогда же в Задонском районе в 15.40 на автодороге Задонск – Донское 46-летний водитель «Фиата» не справился с управлением, съехал с дороги и машина перевернулась. В результате его 79-летний пассажир с травмой госпитализирован.

21 января в 16.10 на автодороге Липецк – Усмань 44-летний водитель «Лады-Ларгуса» по предварительным данным не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Шевроле» под управлением 29-летнего мужчины. В результате водитель и 26-летний пассажир иномарки с травмами госпитализированы.

За прошедшие трое суток на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1763 нарушения ПДД, среди них управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 19, неиспользование ремней безопасности – 214, превышение скорости – 440, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 157, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.