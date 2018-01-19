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сегодня, 19:52

«Металлург» провел рекордную встречу со школьниками в элитном учебном заведении Липецка (ФОТО)

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#"Металлург" #школьники #мастер-класс
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«Металлург» провел рекордную встречу со школьниками в элитном учебном заведении Липецка (ФОТО)

Ученики 44-го лицея аплодировали футболисту. который рассказал. что закончил школу с "серебряной" медалью.

Несмотря на то, что у игроков «Металлурга» начались трудовые будни, липецкие футболисты находят время для добрых и полезных дел. Сегодня игроки основного состава Андрей Овчинников. Александр Викторов и Семен Лобызов встали пораньше и еще до утренней тренировки вместе с менеджером клуба Ильей Зиянгировым отправились на встречу с учениками лицея №44.

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Лицей №44 – особое учебное заведение, считающееся одним из самых престижных в городе. Выпускники этого лицея, среди которых немало известных в городе людей, считаются особой кастой, как, например, питомцы Йельского университета в США или Кембриджа в Великобритании.

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Ученикам созданы великолепные условия, а актовый зал является, пожалуй, самым большим в школах города. Потому на сегодняшнюю беседу с футболистами пришло более 200 учеников 4-7-х классов, и сегодняшнее мероприятие стало самым крупным школьным «ивентом» «Металлурга», который посетил уже десятки учебных заведений.

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Школьники буквально засыпали футболистов вопросами. Среди них встречались и весьма оригинальные. Например, один из учеников спросил, хотели бы наши игроки сыграть за сборную России на чемпионате мира.

- Конечно, была такая мечта, особенно в детстве. Но уровень не дотягивает чуть-чуть, - ответил Александр Викторов.

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В зените славы на встрече оказался Семен Лобызов, которому задали больше всего вопросов. Это не случайно. Ведь Семен в свое время учился в 44-м лицее, а затем уехал в академию московского «Спартака», после чего минувшим летом вернулся в родной город и присоединился к «Металлургу».

- Учителя лицея сыграли свою роль в моем становлении и как спортсмена, и как человека, - отметил Лобызов, - Без них бы я не попал в «Спартак» и в «Металлург».

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Самый популярный вопрос на таких встречах касается того, как футболисты в свое время учились в школе. Лицеисты аплодировали Викторову, когда он сказал, что закончил школу с «серебряной» медалью. А еще – занимается дальнейшем образованием, задумывается о том, чем заниматься после окончания футбольной карьеры и читает книги по радиоэлектронике.

Важно отметить, что после того, как «Металлург» начал проводить встречи и мастер-классы в школах, «спорт №1» стал гораздо популярнее в городе и футболистов «красно-черных» стали гораздо чаще узнавать в городе. Если на первых встречах в других школах ученики с трудом могли вспомнить кого-то из игроков, то теперь дела пошли на лад. Ученика, который первым с места вспомнил, что капиатна «Металлурга» зовут Евгений Фролов, ждал приз – он раньше всех получил фирменную тетрадку «Металлурга».

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Подарки в виде тетрадей, на обратной стороне обложки которых напечатано расписание игр «Металлурга», получили и другие школьники.

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Завершилась встреча традиционно – автограф-сессия, игра в футбол в спортивном зале и совместное фото на память, которое с утра главный «тренд» с социальных сетях у учеников 44-го лицея.

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#"Металлург" #школьники #мастер-класс
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Комментарии (5)

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Плюмбум+

4 минуты назад
«Металлург» провел рекордную встречу со школьниками в элитном учебном заведении Липецка! Они у Барсы 3:0 выиграли? Нет, просто с детьми побазарили! А рекорд где?
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Мимо проходила

11 минут назад
Стесняюсь спросить, а что значит элитная школа? А остальные лоховские что-ли? Достали уже со своими ярлыками
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цирк

56 минут назад
саши с алтухом не хватает -лучших футболяров области-бездари
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цирк

сегодня, 21:02
абайдулина с марковым не хватает -лучших футболяров области-бездари
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Неавтофанат

сегодня, 20:49
Мой знакомый сетовал, мол, если бы Лисин любил футбол, "Металлург", имел бы спонсора. Я ответил: -" Тогда он не был бы миллиардером!" Он согласился.
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