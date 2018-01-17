Фальсифицированный липецкий творог нашли на Белгородчине

Поиски производителя в Липецке результатов не дали

Управление Роспотребнадзора по Белгородской области проинформировало департамент экономического развития Белгородской области о выявленном факте оборота фальсифицированной молочной продукции с указанием на упаковке недостоверных сведений о составе, производителе и месте производства. На прилавках Белгородчины обнаружен творог 9% жирности производства ООО "Три короны" (юр. адрес: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Лутова, д. 16, кв. 103, факт адрес: Тамбовская обл., р.п. Инжавино, ул. Школьная, д. 19). При проведении административного расследования установлено, что предприятие ООО "Три короны" не осуществляет деятельность по указанному адресу.

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