вчера, 21:45
Фальсифицированный липецкий творог нашли на Белгородчине
Поиски производителя в Липецке результатов не дали
Управление Роспотребнадзора по Белгородской области проинформировало департамент экономического развития Белгородской области о выявленном факте оборота фальсифицированной молочной продукции с указанием на упаковке недостоверных сведений о составе, производителе и месте производства. На прилавках Белгородчины обнаружен творог 9% жирности производства ООО "Три короны" (юр. адрес: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Лутова, д. 16, кв. 103, факт адрес: Тамбовская обл., р.п. Инжавино, ул. Школьная, д. 19). При проведении административного расследования установлено, что предприятие ООО "Три короны" не осуществляет деятельность по указанному адресу.Мониторинг реализации данной продукции находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Белгородской области, сообщает сайт Правительства и губернатора Белгородчины.
Напомним, ранее в Санкт-Петербурге был обнаружен творог, который воспламенялся. На упаковке было написано, что он произведен на Лев-Толстовском молочном заводе. Как выяснилось, творог на этом заводе не производился вообще.
Фото: a-evmenov.ru
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