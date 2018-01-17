Общество

вчера, 21:45

Фальсифицированный липецкий творог нашли на Белгородчине

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Фальсифицированный липецкий творог нашли на Белгородчине

Поиски производителя в Липецке результатов не дали

Управление Роспотребнадзора по Белгородской области проинформировало департамент экономического развития Белгородской области о выявленном факте оборота фальсифицированной молочной продукции с указанием на упаковке недостоверных сведений о составе, производителе и месте производства. На прилавках Белгородчины обнаружен творог  9% жирности производства ООО "Три короны" (юр. адрес: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Лутова, д. 16, кв. 103, факт адрес: Тамбовская обл., р.п. Инжавино, ул. Школьная, д. 19). При проведении административного расследования установлено, что предприятие ООО "Три короны" не осуществляет деятельность по указанному адресу.

Мониторинг реализации данной продукции находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Белгородской области, сообщает сайт Правительства и губернатора Белгородчины.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге был обнаружен творог, который воспламенялся. На упаковке было написано, что он произведен на Лев-Толстовском молочном заводе. Как выяснилось, творог на этом заводе не производился вообще.

Фото: a-evmenov.ru
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Комментарии (10)

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25

26 минут назад
Markkk, ПЕД-РИЛО чем всякую ерунду писать разработай себе и жене анус и на вокзал подрабатывать, вот и будет тебе приработак. А здесь не смеши людей МРАЗЬ.
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АГа

28 минут назад
Голосуем за Собчак, легализация проституции??!!Какие на хрен перемены???
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мистер

35 минут назад
.мне всё время интересно-чем эти су.. из администрации питаются...?
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Мага

сегодня, 08:29
Собчак отстой полный!Голосуй за Рамзана Кадырова.
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Липчанин

сегодня, 07:45
Это называется - крышевание нелегального бизнеса.
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Голосуем за Собчак

сегодня, 06:56
Стране нужны перемены.
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Путин

сегодня, 02:00
Что нам творог, мы выборы легко фальсифицируем!! Что-то давно не слышал... Это, ну, ваше любимое... Путин Путин Путин Путин Путин!!! Ну да, а если не я то кто же???
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Markkk

сегодня, 01:48
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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Нефтетворог

сегодня, 01:08
Они ещё не знают как липецкий творог горит, а нам это уже не в новинку.
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цирк

вчера, 22:07
пора уже всех липецких нелегитимных чинуш брать на карандаш и запрещать им пересекать границы области-бездари
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