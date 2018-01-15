Общество
сегодня, 15:05
В Липецкую область привезли святыню
В Елец прибыл ковчег с частицей мощей Серафима Саровского.
Как сообщает официальный сайт Елецкой епархии, в храм Елецкой иконы Божией Матери Ельца прибыл ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского.
Святыню у входа встречал Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский Максим с духовенством города. По внесении ковчега в храм, перед ним был совершен молебен с акафистом преподобному Серафиму, а далее было совершено всенощное бдение в преддверии дня обретения мощей великого угодника Божия.
В храме молились сотни прихожан, которые собрались, чтобы почтить память святого и приложиться к его мощам с просьбами о различных нуждах. В завершении богослужения Его Преосвященство преподал всем свое архипастырское благословение.
Святыню у входа встречал Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский Максим с духовенством города. По внесении ковчега в храм, перед ним был совершен молебен с акафистом преподобному Серафиму, а далее было совершено всенощное бдение в преддверии дня обретения мощей великого угодника Божия.
В храме молились сотни прихожан, которые собрались, чтобы почтить память святого и приложиться к его мощам с просьбами о различных нуждах. В завершении богослужения Его Преосвященство преподал всем свое архипастырское благословение.
Дави их
Вася Пупкин
Бог в тебе, и вокруг тебя.
Христианин