Общество

сегодня, 15:05

В Липецкую область привезли святыню

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#религия
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В Липецкую область привезли святыню

В Елец прибыл ковчег с частицей мощей Серафима Саровского.

Как сообщает официальный сайт Елецкой епархии, в храм Елецкой иконы Божией Матери Ельца прибыл ковчег с частицей мощей преподобного Серафима Саровского.

Святыню у входа встречал Преосвященнейший епископ Елецкий и Лебедянский Максим с духовенством города. По внесении ковчега в храм, перед ним был совершен молебен с акафистом преподобному Серафиму, а далее было совершено всенощное бдение в преддверии дня обретения мощей великого угодника Божия.

В храме молились сотни прихожан, которые собрались, чтобы почтить память святого и приложиться к его мощам с просьбами о различных нуждах. В завершении богослужения Его Преосвященство преподал всем свое архипастырское благословение. 
4 4090
#религия
3

Комментарии (4)

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Дави их

25 минут назад
ниже три земляных червя выползли, слизь пустить.
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Вася Пупкин

34 минуты назад
Лучше бы залупу привезли....
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Бог в тебе, и вокруг тебя.

сегодня, 19:35
Для веры не нужны здания из камня и дерева. Аминь!
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Христианин

сегодня, 19:13
Упокойте останки усопших по христианскому обычаю - в земле.
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