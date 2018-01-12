У 20 липецких магазинов приостановили лицензию на продажу алкоголя

Основанием для приостановления действия лицензии на продажу алкогольной продукции стало отсутствие у одной из торговых точек в Ельце прав на пользование помещением.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, с 12 января в 20-ти алкомаркетах одной из торговых сетей в Липецкой области нельзя будет купить спиртное, в том числе в 8 магазинах в Липецке, в 4 Ельце и в 4 в Грязях, в магазинах в Добринке и Добринском районе, Чаплыгине, Измалково.



Основанием для приостановления действия лицензии на продажу алкогольной продукции стало отсутствие у одной из торговых точек в городе Ельце прав на пользование помещением, где велась торговля горячительными напитками. Одним из лицензионных требований для организации, осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции, является наличие в собственности или в аренде на срок один год и более стационарных объектов. Лицензиату было направлено предписание об устранении нарушений в установленный срок. Однако подтвердить права на объект недвижимости организация в указанный срок не смогла. Действие лицензии приостанавливается до устранения нарушения.