сегодня, 18:51
У 20 липецких магазинов приостановили лицензию на продажу алкоголя
Основанием для приостановления действия лицензии на продажу алкогольной продукции стало отсутствие у одной из торговых точек в Ельце прав на пользование помещением.
Основанием для приостановления действия лицензии на продажу алкогольной продукции стало отсутствие у одной из торговых точек в городе Ельце прав на пользование помещением, где велась торговля горячительными напитками. Одним из лицензионных требований для организации, осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции, является наличие в собственности или в аренде на срок один год и более стационарных объектов. Лицензиату было направлено предписание об устранении нарушений в установленный срок. Однако подтвердить права на объект недвижимости организация в указанный срок не смогла. Действие лицензии приостанавливается до устранения нарушения.
Сергевна
Как то так