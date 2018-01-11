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Депутат областного Совета переехал из СИЗО в свой особняк

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#Александр Конаныхин #ПАО "МРСК-Центра"-"Липецкэнерго"
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Депутат областного Совета переехал из СИЗО в свой особняк

Обвиняемому в мошенничестве Александру Конаныхину изменили меру пресечения.

Судья Октябрьского районного суда Липецка Светлана Букреева изменила меру пресечения депутату областного Совета Александру Конаныхину с содержания под стражей на домашний арест.

Напомним, что экс-директор Липецкой городской энергетической компании Александр Конаныхин обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Конаныхин вольно распоряжался средствами ПАО МРСК «Центра»-«Липецкэнерго» в бытность руководителем этой организации. Обвиняемому вменяют в вину заключение договоров аренды движимого и недвижимого имущества с ООО «Промсервис-М» и «Автоград» по заведомо завышенным ценам, в результате чего в 2009-2015 годах имущественным интересам ПАО «МРСК-Центра»-«Липецкэнерго» был причинен значительный материальный ущерб, превышающий 466 млн рублей.

Александра Конаныхина задержали после обыска в его особняке 11 апреля прошлого года.

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Сразу же депутата облсовета этапировали в Москву. Летом Пресненский районный суд продлил подозреваемому в аферах срок ареста до 11 октября, но к этому времени его перевели в СИЗО Липецка, так как уголовное дело депутата областного Совета было передано в производство СУ СК по Липецкой области. В октябре судья Октябрьского районного суда Липецка Ирина Тишакова продлила срок содержания под стражей высокопоставленному обвиняемому до 11 декабря. И вот на новом судебном заседании Александр Конаныхин, который попросил изменить ему меру пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, вдруг добился снисхождения: судья Светлана Букреева решила, что до 11 февраля тот будет находится не в СИЗО, а под домашним арестом.


77 6620
#Александр Конаныхин #ПАО "МРСК-Центра"-"Липецкэнерго"
4

Комментарии (77)

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Дед

6 минут назад
За последний год затраты российского бюджета на чиновников намного превысили расходы на медицину и образование в РФ. Всего лишь на содержание президента бюджет страны ежедневно выделяет 41 миллион рублей, передает РБК, ссылаясь на официальные исследования бюджета РФ. Расходы федерального бюджета на 2017 год по разделу «Общегосударственные вопросы», куда входит обеспечение деятельности президента, правительства, губернаторов и других органов власти, а размере 1,2 триллиона рублей, стали намного больше, чем вместе взятые расходы на образование и здравоохранение, 946,5 миллиардов рублей.
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Деду

6 минут назад
Ты думаешь у нас лучше? Дома специально поджигают в населенных пунктах, где все коммуникации имеются. Чтобы люди за бесценок продавали. А руководит всем этим преступным бизнесом председатель областного суда, у которого прикормленный прокурор Кожевников.
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ЗАО Облсуд

10 минут назад
Всё идёт постепенно. Сначала вытащили из московского СИЗО в Липецкое, а потом под подписку отпустили, затем в зале суда освободят с извинениями, а потом ещё выплатят компенсацию в порядке реабилитации лимонов на 50.
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Серый

11 минут назад
Путин победит в президентских выборах - это Факт неоспоримый, наверху уже все решили сами без нашего рабского голоса. А по поводу всех этих обсуждений - так где еще можно ругать "князей" как не в интернете, за это пока не задерживают ;-)) В России воров в погонах, обличенных властью еще Петр 1 пытался искоренить, но он их не сажал в острог а ГОЛОВУ рубил на плахе, потому боялись и воровали по мелочам аки карманники. Царский режим себя изжил - Революция РАБочих и крестьян всех уравняла, ИСТОРИЯ ПОВТОРИТЬСЯ рано или поздно, история не врет!
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Дед

11 минут назад
Интересная штука — Российская экономика. Реальные доходы населения падают четвёртый год подряд, международные санкции усиливаются, чистый отток капитала в 2017 году увеличился в три с половиной раза — до $28 млрд. за первые 11 месяцев.Так что не удивляйтесь внезапному и резкому обострению экономических проблем после выборов, когда необходимость делать хорошую мину при плохой игре исчезнет и вливания в экономику будут ограничены, а из населения попытаются выжать последние соки. Проблемы никуда не уходили.
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далеко пойдем

21 минуту назад
С таким правосудием...хотя если все отдал что стырил.пущяй гуляет.
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Липецк

22 минуты назад
Прокуроры и судьи куплены ,чего им не воровать,кремлевская братва и плешивый царь поддержат
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Дед

26 минут назад
Действующий президент и пропаганда постоянно пугают население лихими 90-ми. Рассказывая истории как Путин остановил бандитско-олигархический беспредел. В 2017 году в Ростове сгорел целый квартал с домами и людьми. Люди говорят "Нас сожгли полностью из-за застройки вот этих домов" – жители сгоревших в Ростове-на-Дону кварталов уверены, что их специально подожгли, чтобы согнать с земли. Восстанавливать дома людям не дают, наплевав все законы о частной собственности. Власти заявили, что землю выкупят под муниципальные нужды – сейчас там уже идет строительство элитных домов
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777

30 минут назад
позор правосудию!
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Распутин

31 минуту назад
Мочить в сортире всех этих Конаныхиных Букреевых. И первого мафиози области Маркова Ибана Ибановича.
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