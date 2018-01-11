Депутат областного Совета переехал из СИЗО в свой особняк

Обвиняемому в мошенничестве Александру Конаныхину изменили меру пресечения.

Судья Октябрьского районного суда Липецка Светлана Букреева изменила меру пресечения депутату областного Совета Александру Конаныхину с содержания под стражей на домашний арест.Напомним, что экс-директор Липецкой городской энергетической компании Александр Конаныхин обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Конаныхин вольно распоряжался средствами ПАО МРСК «Центра»-«Липецкэнерго» в бытность руководителем этой организации. Обвиняемому вменяют в вину заключение договоров аренды движимого и недвижимого имущества с ООО «Промсервис-М» и «Автоград» по заведомо завышенным ценам, в результате чего в 2009-2015 годах имущественным интересам ПАО «МРСК-Центра»-«Липецкэнерго» был причинен значительный материальный ущерб, превышающий 466 млн рублей.Александра Конаныхина задержали после обыска в его особняке 11 апреля прошлого года.Сразу же депутата облсовета этапировали в Москву. Летом Пресненский районный суд продлил подозреваемому в аферах срок ареста до 11 октября, но к этому времени его перевели в СИЗО Липецка, так как уголовное дело депутата областного Совета было передано в производство СУ СК по Липецкой области. В октябре судья Октябрьского районного суда Липецка Ирина Тишакова продлила срок содержания под стражей высокопоставленному обвиняемому до 11 декабря. И вот на новом судебном заседании Александр Конаныхин, который попросил изменить ему меру пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, вдруг добился снисхождения: судья Светлана Букреева решила, что до 11 февраля тот будет находится не в СИЗО, а под домашним арестом.



